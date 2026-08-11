陸偷渡客搭橡皮艇登八里沙灘 王定宇：海岸線都會有死角

有網友發現7月24日前後，八里沙灘有一艘橡皮艇躺了兩天，船上還留著中國製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙等，海巡署也證實，偷渡者為中國犯嫌共2人。民進黨立委王定宇說，要守衛海疆不是想像中那麼容易，海岸線都會有死角，因此需要透過演習找到缺漏，希望立院藍白不要再阻撓國安預算。

王定宇表示，我國海岸線相當綿長，確實要守衛海疆不是想像中那麼容易，所以才希望能讓海巡建構沿著海岸線的情監偵系統，該預算在去年的2500億的相關特別預算裡，被質疑相當久，但通過一段時間，現在在建置當中，但他必須要說，縱使建置了最先進的情監偵的系統，但海岸線因海浪會有雜波，從空中、平面上看，都會有一些死角，那中國不斷的有人搭乘小艇從台中港、淡水河口、紅樹林等地，甚至某些漁港都發現試探的現象。

王定宇說，今年初、去年底，也有一艘小艇被發現在曾文溪口的燈塔附近，這些試探的動作都不足為奇，海巡跟岸巡單位也都有來回了解情形，不管是治安上防止偷渡，或在軍事上來預防特種部隊進行所謂的在台灣內部的滲透，這都需要演習。

王定宇說，透過演習找到缺漏，透過演習知道國防預算跟其他預算應該花在哪裡，國家安全是沒有黨派的，希望立法院藍白能超越黨派，不要再去阻撓、延後這些預算。