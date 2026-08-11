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模擬敵軍空降突襲金東 金防部反機降實兵演練 CM21甲車火力掃蕩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田野間演練反擊。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田野間演練反擊。圖／金防部提供

國軍「漢光42號演習」實兵演練進入第7天，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「反機降作戰」，模擬敵軍以空中兵力突襲金門，金門守備大隊迅速展開兵力部署，透過阻絕、拘束與火力打擊，逐步壓縮敵軍活動空間，最後由CM21甲車投入掃蕩，殲滅機降之敵，確保核心陣地安全。

金防部表示，此次演練在上午9時至10時，主要針對敵軍可能利用航空兵力快速突入、搶占重要據點的情況進行驗證。面對突發敵情，金門守備大隊立即依作戰計畫調整兵力，利用金東地區既有反空降堡及陣地，建立阻擊與拘束防線，先將敵軍行動範圍限制在一定區域。

在火力支援下，步二營教召部隊擔任拘束兵力，持續壓制並牽制敵軍，隨後由機步營CM21甲車投入戰場，沿既定方向展開搜索、掃蕩，針對敵軍機降部隊的關鍵戰力實施打擊，逐步清剿殘餘兵力。

整場演練從「發現敵情」到「兵力部署」、「火力壓制」再到「裝甲車輛掃蕩」，完整呈現金防部面對敵軍空降突襲時的應變流程，也驗證現役部隊與教召部隊之間的協同作戰能力。

陸軍金門防衛指揮部今天在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，戰車出現在田邊，相當特別。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今天在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，戰車出現在田邊，相當特別。圖／金防部提供

陸軍金門防衛指揮部今天在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田野間逼真對戰演練。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今天在金東地區實施「漢光42號演習」模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田野間逼真對戰演練。圖／金防部提供

陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「反機降作戰」，模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田間小路逼真演練。圖／
陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「反機降作戰」，模擬敵軍以空中兵力突襲金門，國軍在田間小路逼真演練。圖／

實兵演練 金防部 金門 漢光演習

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