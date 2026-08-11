影／漢光演習無人機偵察也攻擊命中 第五作戰區反空機降演練

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習今天實施反空機降演練，模擬特戰潛伏人員回報敵情，並申請火力支援，單位迅速掌握敵特工兵力與機降座標，火協中心即時分配火力支援後，同步派遣心戰喊話車與CM34裝步戰鬥車機動前往目標位置；今天也出動監偵型無人機進行偵察及情資掌握，並依戰況遂行無人機攻擊，命正目標。

今天演練藉由實戰化訓練，磨練官兵戰技與戰術運用，強化接戰程序與防衛作戰概念。演練過程，官兵先期運用監偵型無人機進行偵察及情資掌握，依戰況遂行無人機攻擊；心戰喊話車配合地面作戰行動，透過威嚇性心戰喊話動搖敵軍作戰意志。戰鬥部隊運用CM34裝步戰鬥車向目標區域展開肅清作戰，立下車戰鬥，分配警戒、搜索範圍，圓滿完成反空機降作戰任務。

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習今天實施反空機降演練，官兵運用無人機進行偵察。圖／軍方提供

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習，心戰喊話車實施威嚇性心戰喊話。圖／軍方提供

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習，今天實施反空機降演練CM34裝步戰鬥車機動前往目標位置。圖／軍方提供