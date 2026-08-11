影／陸航直升機「熱加油」、「熱掛彈」 15分鐘再出擊！

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第7天，陸軍持續驗證直升機在戰時基地遭受攻擊、轉移至戰術位置後的機動整補能力。演練中，首先由UH-60M黑鷹直升機吊掛油囊進場，完成前進油彈補給點的油料部署，隨後AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及OH-58D偵查直升機依序進場，接受加油、掛彈等整補作業，再依序離場投入後續任務。

直升機抵達戰術油彈補給點後，地面油補組及彈藥組立即展開作業，熱加油與掛彈可同步進行，以爭取整補時間。據了解，戰時直升機會依命令轉移至戰術位置，前進油彈補給點完成開設後，由油補組負責統一指揮現場油料整補，飛行官則自行進場至指定位置停放。

此次演練中，UH-60M黑鷹直升機先行吊掛油囊進場，將400加侖油囊運抵補給點，完成油料部署後，再由各型直升機依序進場整補。AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及OH-58D偵查直升機陸續落地後，地面人員迅速展開油料及彈藥補給，完成任務後再依序離開補給點。

油料整補及掛彈作業可同時進行，從直升機降落、接受油彈整補，到完成任務離開，標準作業時間控制在15分鐘內，實際執行時則會視現場狀況盡可能縮短時間，讓直升機快速恢復戰力、重返任務。

前進油彈補給點使用的油囊容量為400加侖，每個補給點原則上配置4顆油囊，並依戰術需求分批運抵。直升機與直升機之間則維持約30公尺安全距離，以確保整補過程中的作業安全。

透過此次演練，陸軍藉由黑鷹直升機吊掛油囊建立前進補給能量，再由阿帕契、黑鷹及偵查直升機等不同機型依序進場整補，驗證直升機在戰場分散部署下快速「進場、補給、離場」的持續作戰能力。

UH-60M黑鷹直升機先行吊掛油囊進場，將400加侖油囊運抵補給點。記者季相儒／攝影

OH-58D偵查直升機掛載地獄火飛彈。記者季相儒／攝影

完成油料及彈藥補給後，AH-64E阿帕契攻擊直升機（右至左）、UH-60M黑鷹直升機及OH-58D偵查直升機陸續起飛。記者季相儒／攝影。記者季相儒／攝影