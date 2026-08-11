快訊

台灣新首富林聰吉繼續累積財富 川湖飆出天價12,525元紀錄

中職／不是戈字輩！悍將新洋投取名「悍里歐」 2024剛開TJ手術

昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光演習陸航三型直升機野外整補 15分鐘補充油彈

聯合報／ 記者李人岳／桃園即時報導
「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」，包括AH-64E等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補作業。圖為地勤人員未OH-58D戰搜直升機掛載地獄火反裝甲飛彈。記者李人岳／攝影
「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」，包括AH-64E等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補作業。圖為地勤人員未OH-58D戰搜直升機掛載地獄火反裝甲飛彈。記者李人岳／攝影

漢光42號演習第7天，陸軍601旅今天上午在桃園大漢溪河畔進行緊急油彈藥補給，包括AH-64E等三型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘完成熱加油及熱掛彈的再整補出擊作業。

演習狀況想定敵軍向台灣北部海灘進軍，陸航所屬AH-64E阿帕契攻擊直升機完成灘岸殲敵任務後，返回大漢溪沿岸安全區域整補。先由UH-60M黑鷹直升機吊來400加侖油囊，由地面部隊協助架設前進加油系統；隨後AH-64E、UH-60M及OH-58D等三架直升機，依據戰術要求，在沒有地面引導人員指揮下，以地貌高度進場落地，實施熱加油作業，武掛人員同時為AH-64E及OH-58D掛載地獄火反裝甲飛彈。完成熱加油和熱掛彈後，3架直升機再次立即升空，繼續執行下一階段任務。

軍方表示，這項任務是假想陸航機隊經過戰力保存疏散後，利用敵火間隙，飛至野戰補給點補充燃油和彈藥。加油和掛彈可同時進行，必須在15分鐘完成作業。補給點開設，整補到脫離，會在30分鐘到40分鐘內完成。

軍方人士說，前進加油系統每分鐘可輸出55加侖燃料，每顆油囊容量約400加侖，每次開設油料補給點，會使用4具油囊，足以補充直升機加油所需。

「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」演練，包括AH-64E、UH-60M及OH-58D等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補、再出擊作業。記者李人岳／攝影
「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」演練，包括AH-64E、UH-60M及OH-58D等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補、再出擊作業。記者李人岳／攝影

「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」演練，包括AH-64E、UH-60M及OH-58D等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補、再出擊作業。記者李人岳／攝影
「漢光42號演習」進入第7天，想定進入灘岸戰鬥階段，陸軍601旅進行「緊急油彈藥補給」演練，包括AH-64E、UH-60M及OH-58D等3型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘內完成「熱加油」及「熱掛彈」的再整補、再出擊作業。記者李人岳／攝影

漢光演習 直升機 黑鷹直升機 阿帕契 桃園

延伸閱讀

防無人機襲擊 M1A2T戰車裝鋼網

M1A2T戰車現身桃園 「趕時髦」加裝鐵籠反無人機攻擊

漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

漢光演習虛驚 48發榴彈滾落路面

相關新聞

影／漢光演習無人機偵察也攻擊命中 第五作戰區反空機降演練

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習今天實施反空機降演練，模擬特戰潛伏人員回報敵情，並申請火力支援，單位迅速掌握敵特工兵力與機降座標，火協中心即時分配火力支援後，同步派遣心戰喊話車與CM34裝步戰鬥車機動前往目標位置；今天也出動監偵型無人機進行偵察及情資掌握，並依戰況遂行無人機攻擊，命正目標。

影／陸航直升機「熱加油」、「熱掛彈」 15分鐘再出擊！

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第7天，陸軍持續驗證直升機在戰時基地遭受攻擊、轉移至戰術位置後的機動整補能力。演練中，首先由UH-60M黑鷹直升機吊掛油囊進場，完成前進油彈補給點的油料部署，隨後AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及OH-58D偵查直升機依序進場，接受加油、掛彈等整補作業，再依序離場投入後續任務。

漢光演習陸航三型直升機野外整補 15分鐘補充油彈

漢光42號演習第7天，陸軍601旅今天上午在桃園大漢溪河畔進行緊急油彈藥補給，包括AH-64E等三型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘完成熱加油及熱掛彈的再整補出擊作業。

釣客報案才知有偷渡橡皮艇 賴士葆轟海委會無視破口、藉機討預算

國民黨立委賴士葆今天表示，海委會主委管碧玲每天噴口水，碰到大陸很強硬，事實上碰到大陸也不強硬，讓釣客發現海防出現這麼大漏洞。管碧玲要出來說明，現在是漢光演習期間，與其在討論要不要降速，倒不如守好海防、空防，不要讓中國大陸的飛機或無人艇、橡皮艇要越過中線，這是必要做的。

憲兵松機周邊反機降演練 封閉復北地下道防敵突破

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，憲兵後備旅昨天深夜至今天凌晨在松山機場周邊執行反機降作戰演練，封閉復北地下道等周邊道路，使用空包彈進行演練，現場槍聲大作、硝煙四起，模擬運用兵、火力，防止共軍與特工逸出包圍圈。

影／記者漢光搭雲豹甲車隨軍反空機降 部隊演練TAK單兵即時影像回傳

漢光演習進入第四階段縱深防禦階段，模擬中部地區遭受敵方立體化登陸打擊，部隊隨即進入反空機降作戰。第五作戰區在指揮所下令後，指派機步戰鬥隊至指定位置進行戰鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。