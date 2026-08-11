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漢光演習陸航三型直升機野外整補 15分鐘補充油彈
漢光42號演習第7天，陸軍601旅今天上午在桃園大漢溪河畔進行緊急油彈藥補給，包括AH-64E等三型陸航直升機，在野戰補給點演練15分鐘完成熱加油及熱掛彈的再整補出擊作業。
演習狀況想定敵軍向台灣北部海灘進軍，陸航所屬AH-64E阿帕契攻擊直升機完成灘岸殲敵任務後，返回大漢溪沿岸安全區域整補。先由UH-60M黑鷹直升機吊來400加侖油囊，由地面部隊協助架設前進加油系統；隨後AH-64E、UH-60M及OH-58D等三架直升機，依據戰術要求，在沒有地面引導人員指揮下，以地貌高度進場落地，實施熱加油作業，武掛人員同時為AH-64E及OH-58D掛載地獄火反裝甲飛彈。完成熱加油和熱掛彈後，3架直升機再次立即升空，繼續執行下一階段任務。
軍方表示，這項任務是假想陸航機隊經過戰力保存疏散後，利用敵火間隙，飛至野戰補給點補充燃油和彈藥。加油和掛彈可同時進行，必須在15分鐘完成作業。補給點開設，整補到脫離，會在30分鐘到40分鐘內完成。
軍方人士說，前進加油系統每分鐘可輸出55加侖燃料，每顆油囊容量約400加侖，每次開設油料補給點，會使用4具油囊，足以補充直升機加油所需。
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