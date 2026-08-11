釣客報案才知有偷渡橡皮艇 賴士葆轟海委會無視破口、藉機討預算

國民黨立委賴士葆今天表示，海委會主委管碧玲每天噴口水，碰到大陸很強硬，事實上碰到大陸也不強硬，讓釣客發現海防出現這麼大漏洞。管碧玲要出來說明，現在是漢光演習期間，與其在討論要不要降速，倒不如守好海防、空防，不要讓中國大陸的飛機或無人艇、橡皮艇要越過中線，這是必要做的。

新北市八里沙灘發現載有簡體字物品的橡皮艇，疑似偷渡客上岸，網友疑海防出現破口。賴士葆質疑，這是海委會藉機要預算，依預算法，預算未通過前仍可按原編列動支，並無設備未到位的問題。

賴士葆說，管碧玲每天噴口水，碰到大陸很強硬，事實上碰到大陸也不強硬，這麼大的破口，結果是讓釣客發現海防出現這麼大的漏洞。管碧玲要出來說明，現在是漢光演習期間，與其在討論要不要降速，倒不如守好海防、空防，不要讓中國大陸的飛機或無人艇、橡皮艇要越過中線，這是必要做的。

賴士葆表示，按預算法，沒有只能用80%預算，是預算沒有通過之前，都可以用。過去編多少錢就用，怎麼會有問題，沒有這個問題，除非是新增的，但那不是新增計畫。

國民黨立委牛煦庭表示，防不勝防，大方向來說都可以理解，但該做的事情還是要做好。過去也發生過橡皮小艇繞過雷達登陸的狀況，立法院曾經舉行多次專案報告，如果可以提供相關預算、強化相關設備，立法院不會挑戰這些預算，反而會加速過關。

牛煦庭說，大家都希望配套可以做好，但顯然此事一再發生，海巡署要在最短的時間內提出完整的調查報告，如果是海巡署內部人員疏失，應該要從嚴懲處；如果是相關不可抗力的因素，也要盡快跟國人大眾說明。面對這樣特殊的事件，希望可以趕快把破洞補起來。