憲兵松機周邊反機降演練 封閉復北地下道防敵突破

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，憲兵後備旅昨天深夜至今天凌晨在松山機場周邊執行反機降作戰演練，封閉復北地下道等周邊道路，使用空包彈進行演練，現場槍聲大作、硝煙四起，模擬運用兵、火力，防止共軍與特工逸出包圍圈。

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，憲兵後備旅昨天深夜至今天凌晨在松山機場周邊執行反機降作戰演練，封閉復北地下道等周邊道路，使用空包彈進行演練，現場槍聲大作、硝煙四起，模擬運用兵、火力，防止共軍與特工逸出包圍圈。

根據軍方演習想定，共軍掌握空中優勢，並運用特工滲透破壞、無人機偵察及襲擾等手段，策應空中部隊於松山機場實施機降作戰，破壞衛戍區整體防衞態勢，憲後旅步3營投入松山機場中層防護任務，與支援友軍部隊，共同執行松山機場反機降作戰，防敵逸出包圍圈。

中央社記者現場觀察，完成臨戰訓練的憲後旅官兵於昨天晚間9時許即開始布防在松山機場附近道路，官兵亦在接近民權大橋旁的撫遠街與民權東路五段附近採臥射姿勢或運用隱蔽物出槍戒備，現役幹部頻頻指導後備軍人的警戒姿態，現場亦可見到數名外籍人士在旁觀察，不時與著便服的軍方人士討論。

駐守在復北地下道旁的憲兵開始在晚間10時許，在地下道的南北兩端入口開始設置阻絕，阻絕共分為6道，由外而內分別為紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、艾斯科防禦工事（HESCO bastion）以及在道路上打橫的遊覽車，並且有戰防雷穿插安裝在前5道防禦工事內。

軍用遊覽車約在晚間10時30分左右，停靠在民權東路五段與撫遠街交叉路口，由於民權東路五段並未封路進行演練，所以軍方只封鎖西向車道作為演練，東向道路供來往車輛通行，軍用遊覽車橫停將西向車道封阻，前方則是部署鋼刺蝟，憲兵持槍警戒的方向朝向松山機場方向，防備自松山機場逸出的共軍通過民權大橋。

此外，空軍松山基地指揮部正門、民權東路與光復北路口、民權東路與敦化北路口等處，憲兵亦設置拒馬、蛇腹型鐵絲網的阻絕設置。

隨著午夜時分逼近，後備官兵在現役幹部的協助下，將原先步槍上的空彈匣取下，換上裝填空包彈的彈匣，也讓現場氣氛開始嚴肅起來，現場官兵的武器為T91戰鬥步槍、T75班用機槍，部分軍、士官配T75K3手槍，駐守在民權東路五段的憲兵在昨天晚間11時47分左右開始發射空包彈，模擬與共軍交戰，由於事前並未預警，也有民眾打開窗戶查看動靜。

至於在復北地下道的情況，憲兵228營無人機連出動無人機協助監偵，憲後旅步3營多數的兵力駐守在復北地下道南端出口，北端出口僅1個班兵力，南端出口的周邊公寓大樓頂樓制高點亦有部署兵力。

第一波交戰爆發於昨天晚間11時50分左右，模擬中共特工、零散兵力意圖自復興北路穿越復北地下道經大直橋，進犯國軍聯合作戰指揮中心（JOCC），首波槍響是由制高點的官兵所發射，隨後在道路兩旁守備的官兵亦開始駁火進入交戰。

駐守在復興北路、民族東路與五常街等路段警戒的憲兵，陸續開始模擬與中共特工和共軍零散兵力交戰，現場槍聲大作，空氣中瀰漫著濃厚的煙硝味，隨著中共特工與共軍遭到肅清，演訓約在0時30分左右結束。

憲兵指揮部表示，透過這次演練，可驗證後備部隊動員編成、臨戰訓練及遂行防衛作戰能力，並強化友軍部隊協調及整合運用效能。

國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，在台北市復北地下道入口處設置鋼刺蝟、「艾斯科防禦工事」（HESCO bastion）等阻絕設施。中央社

國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，官兵以臥姿持空包彈進行實戰演練。中央社