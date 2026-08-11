快訊

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

1分鐘射5000發！陸海警船軍艦化 吳釗燮：施壓第一島鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

憲兵松機周邊反機降演練 封閉復北地下道防敵突破

中央社／ 台北11日電
國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，國軍在台北市復北地下道設置阻絕設施，藉兵力、火力及阻絕等作為，阻防敵軍滲透。中央社
國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，國軍在台北市復北地下道設置阻絕設施，藉兵力、火力及阻絕等作為，阻防敵軍滲透。中央社

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，憲兵後備旅昨天深夜至今天凌晨在松山機場周邊執行反機降作戰演練，封閉復北地下道等周邊道路，使用空包彈進行演練，現場槍聲大作、硝煙四起，模擬運用兵、火力，防止共軍與特工逸出包圍圈。

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦及持久作戰階段，憲兵後備旅昨天深夜至今天凌晨在松山機場周邊執行反機降作戰演練，封閉復北地下道等周邊道路，使用空包彈進行演練，現場槍聲大作、硝煙四起，模擬運用兵、火力，防止共軍與特工逸出包圍圈。

根據軍方演習想定，共軍掌握空中優勢，並運用特工滲透破壞、無人機偵察及襲擾等手段，策應空中部隊於松山機場實施機降作戰，破壞衛戍區整體防衞態勢，憲後旅步3營投入松山機場中層防護任務，與支援友軍部隊，共同執行松山機場反機降作戰，防敵逸出包圍圈。

中央社記者現場觀察，完成臨戰訓練的憲後旅官兵於昨天晚間9時許即開始布防在松山機場附近道路，官兵亦在接近民權大橋旁的撫遠街與民權東路五段附近採臥射姿勢或運用隱蔽物出槍戒備，現役幹部頻頻指導後備軍人的警戒姿態，現場亦可見到數名外籍人士在旁觀察，不時與著便服的軍方人士討論。

駐守在復北地下道旁的憲兵開始在晚間10時許，在地下道的南北兩端入口開始設置阻絕，阻絕共分為6道，由外而內分別為紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、艾斯科防禦工事（HESCO bastion）以及在道路上打橫的遊覽車，並且有戰防雷穿插安裝在前5道防禦工事內。

軍用遊覽車約在晚間10時30分左右，停靠在民權東路五段與撫遠街交叉路口，由於民權東路五段並未封路進行演練，所以軍方只封鎖西向車道作為演練，東向道路供來往車輛通行，軍用遊覽車橫停將西向車道封阻，前方則是部署鋼刺蝟，憲兵持槍警戒的方向朝向松山機場方向，防備自松山機場逸出的共軍通過民權大橋。

此外，空軍松山基地指揮部正門、民權東路與光復北路口、民權東路與敦化北路口等處，憲兵亦設置拒馬、蛇腹型鐵絲網的阻絕設置。

隨著午夜時分逼近，後備官兵在現役幹部的協助下，將原先步槍上的空彈匣取下，換上裝填空包彈的彈匣，也讓現場氣氛開始嚴肅起來，現場官兵的武器為T91戰鬥步槍、T75班用機槍，部分軍、士官配T75K3手槍，駐守在民權東路五段的憲兵在昨天晚間11時47分左右開始發射空包彈，模擬與共軍交戰，由於事前並未預警，也有民眾打開窗戶查看動靜。

至於在復北地下道的情況，憲兵228營無人機連出動無人機協助監偵，憲後旅步3營多數的兵力駐守在復北地下道南端出口，北端出口僅1個班兵力，南端出口的周邊公寓大樓頂樓制高點亦有部署兵力。

第一波交戰爆發於昨天晚間11時50分左右，模擬中共特工、零散兵力意圖自復興北路穿越復北地下道經大直橋，進犯國軍聯合作戰指揮中心（JOCC），首波槍響是由制高點的官兵所發射，隨後在道路兩旁守備的官兵亦開始駁火進入交戰。

駐守在復興北路、民族東路與五常街等路段警戒的憲兵，陸續開始模擬與中共特工和共軍零散兵力交戰，現場槍聲大作，空氣中瀰漫著濃厚的煙硝味，隨著中共特工與共軍遭到肅清，演訓約在0時30分左右結束。

憲兵指揮部表示，透過這次演練，可驗證後備部隊動員編成、臨戰訓練及遂行防衛作戰能力，並強化友軍部隊協調及整合運用效能。

國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，在台北市復北地下道入口處設置鋼刺蝟、「艾斯科防禦工事」（HESCO bastion）等阻絕設施。中央社
國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，在台北市復北地下道入口處設置鋼刺蝟、「艾斯科防禦工事」（HESCO bastion）等阻絕設施。中央社

國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，官兵以臥姿持空包彈進行實戰演練。中央社
國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，憲兵後備部隊10日晚間實施松山機場反機降演練，官兵以臥姿持空包彈進行實戰演練。中央社

憲後旅步3營10日在鄰近松山機場的光復北路部署拒馬等防禦工事。中央社 中央通訊社
憲後旅步3營10日在鄰近松山機場的光復北路部署拒馬等防禦工事。中央社 中央通訊社

憲兵 地下道 松山機場 漢光演習

延伸閱讀

防無人機襲擊 M1A2T戰車裝鋼網

漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

漢光演習澎湖要域火殲實彈操演 模擬應對敵軍登陸

相關新聞

賴清德親自命名海洋研究船 「澄波101、102」今天下水

海洋委員會國家海洋研究院新造100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船，今天舉行下水暨命名典禮，賴清德總統親自出席，為兩艘新船命名為「澄波101」及「澄波102」，海洋委員會主委管碧玲也出席見證，象徵台灣海洋基礎調查能量再向前跨出一步。

海委會新造兩艘調查船下水 賴總統親命名：澄波101、澄波102

海委會國家海洋研究院委託台船打造100噸級、300噸級海洋研究船，今天舉行下水暨命名典禮，兩艘各以已故知名油畫家陳澄波命名，取名「澄波101」、「澄波102」，成為海委會首艘以人名命名的公務船舶，寄望以「澄波」之名，乘載未來海洋研究重任。

陸偷渡客搭橡皮艇登八里沙灘 王定宇：海岸線都會有死角

有網友發現7月24日前後，八里沙灘有一艘橡皮艇躺了兩天，船上還留著中國製裝油鐵桶、寫有簡體字的衛生紙等，海巡署也證實，偷渡者為中國犯嫌共2人。民進黨立委王定宇說，要守衛海疆不是想像中那麼容易，海岸線都會有死角，因此需要透過演習找到缺漏，希望立院藍白不要再阻撓國安預算。

模擬敵軍空降突襲金東 金防部反機降實兵演練 CM21甲車火力掃蕩

國軍「漢光42號演習」實兵演練進入第7天，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金東地區實施「反機降作戰」，模擬敵軍以空中兵力突襲金門，金門守備大隊迅速展開兵力部署，透過阻絕、拘束與火力打擊，逐步壓縮敵軍活動空間，最後由CM21甲車投入掃蕩，殲滅機降之敵，確保核心陣地安全。

影／漢光演習無人機偵察也攻擊命中 第五作戰區反空機降演練

國軍第五作戰區「漢光42號」實兵演習今天實施反空機降演練，模擬特戰潛伏人員回報敵情，並申請火力支援，單位迅速掌握敵特工兵力與機降座標，火協中心即時分配火力支援後，同步派遣心戰喊話車與CM34裝步戰鬥車機動前往目標位置；今天也出動監偵型無人機進行偵察及情資掌握，並依戰況遂行無人機攻擊，命正目標。

影／陸航直升機「熱加油」、「熱掛彈」 15分鐘再出擊！

國軍「漢光42號演習」實兵演練今天進入第7天，陸軍持續驗證直升機在戰時基地遭受攻擊、轉移至戰術位置後的機動整補能力。演練中，首先由UH-60M黑鷹直升機吊掛油囊進場，完成前進油彈補給點的油料部署，隨後AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機及OH-58D偵查直升機依序進場，接受加油、掛彈等整補作業，再依序離場投入後續任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。