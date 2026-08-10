政院：首次行動網路降速演練順利完成 各項備援通訊即時啟動

配合「2026城鎮韌性（防空）演習」，10日下午2時30分至3時於臺中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣等中部7縣市，我國首次辦理行動通訊網路降速演練。行政院於上午10時於臺北車站聯合防災中心開設跨部會應變中心，由季連成政務委員擔任指揮官，統合中央各部會並與地方政府即時視訊聯繫，全程掌握通訊、警消、醫療、交通、金融及民生等各項服務運作情形；演練結束後，各地方政府及相關部會均立即確認通訊系統及各項功能運作情形，整體演練於下午3時順利完成，相關系統均恢復正常，跨部會應變中心於下午3時20分完成任務後撤除。

行政院表示，本次降速演練係由電信業者透過核心網路進行限流，將行動網路下載速率調降至256KB，藉此模擬重大災害或戰時通訊資源受限情境，並同步驗證政府及重要公共服務的備援能力。演練期間，應變中心各編組部會均盤點並啟動相關應變及備援機制，包括電信業者行動基地車、低軌衛星、微波及無線電等通訊備援措施。同時政府GSN固網、醫療院所固網及Wi-Fi等均維持正常運作，水、電、油等重要民生基礎設施亦未受影響。

行政院進一步指出，於防空演習3時結束後，指揮官季連成再次對中央跨部會盤點並同時與地方政府視訊，確認警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受到影響。警政署統計，演練期間中部地區110電話報案243件、視訊APP報案6件、簡訊報案5件，與去年同期相較未有顯著異常；消防署回報，演練期間救災救護案件雖較去年平均每半小時案件數略多，但考量白天案件原即較夜間多，整體仍屬正常範圍。119報案通訊全程維持正常，各地方政府低軌衛星、微波及無線電等備援通訊亦測試正常；醫療院所則透過固網、Wi-Fi及既有備援機制維持運作，緊急醫療救護服務均未受影響。

行政院強調，本次演練的目的，並非單純測試「網路變慢」，而是透過接近極端情境的壓力測試，實際驗證當行動通訊資源受限時，政府指揮體系、警消醫療及重要公共服務能否持續運作，以及各項備援通訊機制能否即時啟動。這也是我國首次在防空演習期間實際辦理行動網路降速，透過真實情境找出問題、驗證備援並持續精進，進一步提升國家整體通訊及社會韌性。行政院也將彙整今日演練經驗進行檢討，作為8月13日北部地區演練及後續制度精進的重要參考。

行政院最後感謝中部7縣市國人民眾對本次演練的理解與配合。面對重大災害或其他極端情境，穩定的政府運作及公共服務有賴平時充分準備及全民共同參與；透過演練提前發現問題、建立備援能力，才能在真正面臨危機時降低對民眾生活的衝擊。行政院將持續以「民眾權益及公共服務不中斷」為優先，強化中央與地方協作及各項通訊備援機制，持續提升國家整體防災及城鎮韌性。