中部網路降速演練落幕 政院：順利完成、公共服務未中斷

今年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，10日由中部縣市打頭陣，行政院指出，整體演練於下午3時順利完成，警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受到影響，跨部會應變中心於下午3時20分撤除，將彙整今日演練經驗進行檢討，作為13日北部地區演練及後續制度精進的重要參考。

與國軍漢光42號演習同步舉行的「2026城鎮韌性演習」，今年首度納入行動電話網路降速演練，今日下午2時30分至3時，於台中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣等中部7縣市，搭配防空避難一起實施；行政院上午10時於台北車站聯合防災中心開設跨部會應變中心，由政務委員季連成坐鎮指揮。

行政院表示，降速演練是由電信業者透過核心網路進行限流，將行動網路下載速率調降至256KB，藉此模擬重大災害或戰時通訊資源受限情境，並同步驗證政府及重要公共服務的備援能力。演練期間，應變中心各編組部會均盤點並啟動相關應變及備援機制，包括電信業者行動基地車、低軌衛星、微波及無線電等通訊備援措施。同時政府GSN固網、醫療院所固網及Wi-Fi等均維持正常運作，水、電、油等重要民生基礎設施亦未受影響。

行政院指出，防空演習3時結束後，季連成再次對中央跨部會盤點並同時與地方政府視訊，確認警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受到影響。根據警政署統計，演練期間中部地區110電話報案243件、視訊APP報案6件、簡訊報案5件，與去年同期相較未有顯著異常。

行政院提到，消防署回報，演練期間救災救護案件雖較去年平均每半小時案件數略多，但考量白天案件原即較夜間多，整體仍屬正常範圍。119報案通訊全程維持正常，各地方政府低軌衛星、微波及無線電等備援通訊亦測試正常；醫療院所則透過固網、Wi-Fi及既有備援機制維持運作，緊急醫療救護服務均未受影響。

行政院強調，本次演練目的並非單純測試「網路變慢」，而是透過接近極端情境的壓力測試，實際驗證當行動通訊資源受限時，政府指揮體系、警消醫療及重要公共服務能否持續運作，以及各項備援通訊機制能否即時啟動。這也是我國首次在防空演習期間實際辦理行動網路降速，透過真實情境找出問題、驗證備援並持續精進，進一步提升國家整體通訊及社會韌性。行政院也將彙整今日演練經驗進行檢討，作為8月13日北部地區演練及後續制度精進的重要參考。

最後，行政院感謝中部7縣市國人民眾對本次演練的理解與配合，面對重大災害或其他極端情境，穩定的政府運作及公共服務有賴平時充分準備及全民共同參與；透過演練提前發現問題、建立備援能力，才能在真正面臨危機時降低對民眾生活的衝擊。行政院將持續以民眾權益及公共服務不中斷為優先，強化中央與地方協作及各項通訊備援機制，持續提升國家整體防災及城鎮韌性。