漢光演習 台東後輔整合印刷業者協力戰略溝通

國軍漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，後備指揮部今天表示，台東縣後備指揮部演習期間整合資源，協調自營印刷業的地區委顧團顧問曾鼎元投入文宣印製，由後輔幹部深入地方宣導，藉在地力量傳遞正確資訊，凝聚全民防衛共識。

後備指揮部今天發布新聞稿指出，台東縣後備指揮部整合地方民間資源，動員池上鄉後備軍人輔導中心副主任林春隆、秘書潘同諭及輔導組長葉子豪等人，協調自營印刷業的曾鼎元投入文宣印製，並由後輔幹部深入地方實施宣導，以實際行動驗證軍民資源整合及支援軍事作戰能量。

後備指揮部說明，台東縣後備指揮部將「國家團結月」文宣電子檔交由曾鼎元運用自營印刷設備完成印製，隨即由後輔幹部前往池上車站傳散及張貼，將正確資訊傳遞至民眾日常生活場域；另於池上鄉公所宣導「有準備，更安全」理念，提醒民眾提高警覺、辨識假訊息，藉由在地力量傳遞正確資訊、凝聚全民防衛共識。

曾鼎元表示，此次能運用自身經營的印刷事業投入演習任務，不僅實際驗證民間資源支援軍事作戰的可行性，也讓正確資訊透過地方網絡深入社區。