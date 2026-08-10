顧立雄視導衛戍指揮部指揮所 指完整作戰圖像重要性

國軍「漢光42號」實兵演習持續進行，國防部長顧立雄今天上午赴衛戍指揮部指揮所視導時表示，衛戍區與作戰區間建立完善的溝通、協調與聯繫機制，快速情資傳遞、建立完整作戰圖像至關重要，確保指揮體系即時掌握敵情，迅速決策與行動。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄由國防部副部長徐斯儉、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將陪同，上午赴衛戍指揮部指揮所視導，首先聽取戰場簡報，瞭解衛戍區指管系統運作及防衛作戰部署，並就情資傳遞、指揮管制、通資備援及防空作戰等議題，與幹部交換意見。

顧立雄表示，衛戍區與作戰區間建立完善的溝通、協調與聯繫機制，快速情資傳遞、建立完整作戰圖像至關重要，以周全相關防衛部署，確保各級指揮體系能即時掌握敵情，迅速決策與行動。

顧立雄強調，面對複雜多變的戰場環境，國軍除應強化整體防衛作戰指管韌性，也須完備分散指揮及備援機制，發揮去中心化指揮效能，並肯定官兵在長時間、高強度操演期間，始終堅守崗位、戮力執行任務，期勉大家持續透過演習精進應變制變與聯合作戰能力，以堅實戰力守護國家安全。