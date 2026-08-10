M1A2T戰車現身桃園 「趕時髦」加裝鐵籠反無人機攻擊

國軍漢光42號演習今天進入第六天，國防部選擇性公布部分部隊動態科目，允許媒體前往拍攝。今天第三作戰區（北部）公開的地點是桃園國際機場附近的蘆竹誠聖宮，陸軍584旅1營運用附近空地開設整補點，替M1A2T戰車、CM34雲豹裝甲車進行加油與掩蔽作業。

由於無人機科技大幅進步，俄烏戰場經驗證明，裝甲車輛遭受頂部攻擊的威脅大增。這次584旅的M1A2戰車與雲豹裝甲車，已經有部分在砲塔上方加裝由鐵柵欄組成的護籠，尤其M1A2的護籠體積龐大，戰車全高因此增加到約4公尺，輪廓大幅增加。

現場演練的加油作業方面，M1戰車的車身共有四處油箱，總量是508加侖。其中車尾左右各一具主油箱，彼此連通；左前、右前車身各有一具備用油箱，油路與主油箱獨立，因此加油必須分為三次。另外我國採購的M1A2T，比照先前科威特的M1A2K，在砲塔尾部加裝「冷卻暨輔助動力系統」（Auxiliary Cooling and Power System, ACPU）。除了提供戰車成員空調，車輛在待命時也不必發動引擎，射控系統就可以開機。由於ACPU與原本的動力系統完全分離，因此砲塔後端另有一個6加侖的油箱。總計整輛車加滿油，需要514加侖柴油，約等於1944公升。

漢光42號演習，M1167拖式飛彈車在野戰油料整補站周邊戒備。記者黃義書／攝影

漢光42號演習實兵操演，下午為演習中進駐桃園機場周邊的陸軍584旅M1A2T戰車執行野戰油料整補演練。記者黃義書／攝影