漢光演習 馬防部：無人機列驗證課題

陸軍馬祖防衛指揮部今天表示，今年漢光演習實兵操演期間，馬防部將無人機列為重要驗證課題，執行情監偵任務，實際驗證無人機於複雜戰場環境中的運用效能。

馬防部新聞稿指出，因應現代戰場型態快速演變及無人系統發展趨勢，馬防部近年積極推動無人機建軍備戰，逐步將無人機融入防衛作戰體系，強化情監偵、指揮管制、後勤支援及聯合作戰能力，厚植馬祖地區整體防衛韌性。

馬防部表示，今年漢光演習實兵操演期間，將無人機列為重要驗證課題，不僅執行情監偵任務，更結合重要目標防護、濱海打擊、夜間作戰、限制空間作戰及後勤支援等不同作戰場景，實際驗證無人機於複雜戰場環境中的運用效能。

馬防部表示，透過監偵型無人機執行海上目標搜索、航跡監控及即時情資回傳，支援濱海打擊與海上反封鎖任務；並驗證夜間操作及不同戰術環境下的情監偵能力。也將無人機運用延伸至後勤領域，驗證保修料件及急需物資前運等課目，探索戰時交通受阻或傳統補給方式受限時的替代運補模式，使無人機逐步融入情監偵、聯合作戰及後勤補保體系。

馬防部指揮官尹昌榮表示，從俄烏戰爭及近期中東衝突，無人機已從過去單純執行情監偵任務，逐步擴展至目標獲取、通信中繼、作戰執行及支援後勤等多元用途，成為現代戰場不可忽視的重要戰力。馬祖具有外島地形及戰場環境特殊性，更應結合作戰需求發展適合防區的運用模式。