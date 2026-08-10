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警報響起全城靜默！2026城鎮韌性演習7縣市登場 民眾迅就地掩護

中央社／ 台北10日綜合報導
全台首次「行動網路受阻」演習，今天下午2點半到3點在中部7縣市實施，警報聲響起後，人車禁止通行，路上空無一人。記者林敬家／攝影
全台首次「行動網路受阻」演習，今天下午2點半到3點在中部7縣市實施，警報聲響起後，人車禁止通行，路上空無一人。記者林敬家／攝影

2026城鎮韌性（防空）演習今天下午2時30分到3時在苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義縣市登場，民眾配合警察及民防人員引導管制，就地掩護、車輛停放路邊，過程順利。

苗栗演習重點包括警報傳遞與發放、人車疏散避難、交通疏導管制及首度演練行動網路降速等，警報聲響起後，苗栗全聯超市暫停行動電子支付，拉下鐵門暫停營業；前往採買民眾趕在演習前回家，1名婦人說：「早有心理準備就不會感到困擾。」

彰化縣長王惠美演習開始前半小時到彰化縣警察局聽簡報，接受媒體聯訪表示，今年演習特別加入行動網路降速，但還是可通話。

演習開始後，原本車水馬龍的彰化市區一片寂靜，路上空無一人，有超市考量通訊受阻，擔心結帳有問題，乾脆拉下大門，暫停營業。

南投演習視導重點包含中興新村消費合作社員工與顧客到地下室避難、國光客運中興站車輛停靠並疏散人員到鄰近室內避難、行政院人事行政總處公務人力發展學院南投院區員工與學員疏散情形。

南投副縣長王瑞德表示，防空警報響起，民眾配合就地避難、人車停放路邊、關閉家中燈光、拉上窗簾以確保安全。

雲林縣政府規劃在縣府指揮、警政、學校及醫療領域布建LoRa基地台（節點），由各節點接力轉送訊息。當行動網路降速、斷網或部分通訊設施受損時，仍可支援第一線人員傳送重要文字訊息，維持跨局處及重要據點間基本聯繫。

雲林縣府表示，LoRa系統非取代既有衛星電話或無線電，而是補足「最後1哩」通訊缺口，透過文字化訊息降低誤聽及資訊失真風險，並保留可查閱、可追蹤指揮紀錄。

嘉義縣防空警報發放後，警察、義警及民防團隊立即引導道路車輛及行人迅速、有序完成疏散避難。嘉義縣長翁章梁等到台鐵民雄站、五金百貨賣場及民雄鄉公所等，視導旅客、消費者及洽公民眾疏散避難情形，並到鄉民代表會地下防空避難設施，了解避難收容及設施運作情形。

面對複合式災害及各突發事件，翁章梁說，地方政府須持續強化整備工作，透過平時演練累積應變經驗，透過演練發現問題、精進應變作為。

嘉義市長黃敏惠在演習警報發放前，視導量販店前警察及民防人員引導民眾疏散避難情形，隨後到轉運中心、區公所了解民眾疏散情形。民眾配合演習在走廊或地下室就地掩護，特別是在量販店內，大家都停止購物，聽從店家引導，靜靜蹲坐在走廊。

演習開始後，市民接受警察及民防人員引導管制，就近疏散到避難場所避難，店家也拉下鐵門配合管制，街道空無一人，原本人車聲鼎沸的市區變一片寂靜。

城鎮韌性演習 韌性

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