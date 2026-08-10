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影／漢光部隊機動肚子怎麼顧？直擊野戰炊爨作業

聯合報／ 記者徐宇威／第五作戰區隨軍採訪即時報導
聯兵旅食勤組員正在野戰廚房進行烹飪。記者徐宇威／攝影
聯兵旅食勤組員正在野戰廚房進行烹飪。記者徐宇威／攝影

漢光42號演習時序過半，目前部隊已在戰術位置多日，野戰部隊在外飲食不便，食勤部隊如何讓每位操演官兵都能健康的吃飽吃好，維持長久戰力，聯合報本次在第五作戰區隨軍採訪，直擊野戰伙房的炊爨作業，一探顧飽部隊肚子的後勤戰力。

野戰伙房作業依照有多「野外」的程度，可分為無開設、半開設、與全開設，最舒適的狀態為借(徵)用民間廚房空間的無開設，最克難的為使用六頂野戰炊事帳篷的全開設，本次聯合報隨軍採訪的為一半使用民間宮廟鋼棚，一半使用野戰炊事帳的半開設，三具氣化爐在炊事帳下，用大火力為官兵烹飪，烹煮好的菜餚，打飯班則採用流水線方式包裝，並放置於保溫箱內，以小貨車進行「熱食追送」，在部隊要求的時間點準時送餐。

漢光 演習 YouTube 漢光演習

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