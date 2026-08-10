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國軍阿帕契直升機起降海巡署 漢光演練「平戰轉換」協作
配合漢光42號演習，國軍阿帕契直升機今上午10時飛抵海巡署執行「分散部署演練」課目，11時30分離場，海巡署長張忠龍在場視導。海巡署表示，起降過程圓滿順利，彰顯海巡與國軍「平戰轉換」機制的嚴密應變與跨部會緊密協作能量。
海巡署表示，各地區分署今同步配合國軍執行多項防禦課目，包含「分散部署演練」、「編組據點防禦」、「側翼警戒任務」、「海上警戒演練」及「協助前進指揮所開設」，持續深化與國軍協同作業默契與臨戰應變效能。
海巡署指出，海巡平時守護海疆、維護海域治安，戰時則依法納入整體防衛作戰體系，面對複雜多變的海域情勢，持續配合國軍執行漢光42號演習各項操演任務，並運用聯合情監偵手段密切掌握台灣周邊海域動態，妥適部署岸海勤務，全力確保國家主權及海域安全。
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