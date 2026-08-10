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影／漢光實兵 M1A2T戰車執行野戰油料整補操演
漢光42號演習實兵操演，陸軍584旅M1A2T戰車與雲豹甲車日前首度開進桃園機場防衛，進行火力部署、阻絕設置等，防止敵軍攻佔機場，成為物資與兵力的補給地，執行反機降的重要任務。
後勤整補是維繫部隊戰力的重要環節，漢光42號演習下午就進駐桃園機場周邊的陸軍584旅M1A2T戰車執行野戰油料整補演練。
野戰油料整補前，雲豹甲車 、M1167拖式飛彈悍馬車及戰鬥人員在周邊戒備戰加油。完成戒備後，一輛M978型10噸2500加侖油罐車駛入加油區待命，為M1A2T戰車加油。
M1A2T戰車頂著無人機防護網，駛入加油區，油罐車開始為M1A2T戰車前後的加油箱分別加油。戰車油箱約500加侖，此次為M1A2T戰車野戰油料整補約200-300加侖。
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