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台中防空演習大升級 首度動員79台移動式警報器

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供

今天下午台中市辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，全面比照戰時情境辦理，新增行動網路降速、車輛就地避難、燈火管制及移動式防空警報器等措施。市府副秘書長張大春會同中央視導官前往台中車站、台中LaLaport北館、東區區公所實地視導，驗證防空警報發放、人車疏散及避難引導成果，展現中央與地方攜手打造韌性城市的決心。

市警局表示，今年除啟用固定式防空警報台123台，以及投入14套低軌衛星通訊設備作為通訊備援外，也首次新增移動式防空警報器79台，執行警報發放，驗證通訊受阻情境下仍能維持防情傳遞，進一步提升城市防衛韌性，攜手守護市民安全。

台中市副秘書長張大春張大春表示，今年演習全面比照戰時情境，除驗證各機關防空應變能力外，更盼透過全民參與，讓市民熟悉避難程序，提升自我保護能力。

警察局指出，今年新增多項措施，首先配合NCC辦理行動網路降速演練，期間民眾仍可語音通話、簡訊及撥打110、119，但影音串流、視訊通話及行動支付等服務將受影響，以驗證戰時通訊韌性。

其次警報發放後車輛須立即停靠路邊，駕駛及乘客均須下車就近避難，各商場同步燈火管制、暫停營業，更貼近戰時情境。今年同步修正避難防護動作，民眾應掌握「姿勢降低高度、保護頭部、嘴巴微張、背對爆炸、穩定停止」等要領，降低爆震及飛散物傷害。

張大春一行首先前往台中車站，視察旅客疏散避難情形；隨後至台中LaLaport北館了解商場人員避難作業；最後前往東區區公所，視察機關同仁及洽公民眾依序進入地下避難空間，整體演練秩序良好。

台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供

台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度新增移動式防空警報器79台，執行警報發放。圖／台中市警局提供
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度新增移動式防空警報器79台，執行警報發放。圖／台中市警局提供

台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供

台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供
台中市今天下午辦理「2026城鎮韌性（防空）演習」，在東區區公所、台中LaLaport北館、台中車站演練。圖／台中市警局提供

台中 警報 台中市 城鎮韌性演習

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