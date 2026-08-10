明年國防預算編逾1.1兆元 馬文君質疑：中華民國處準備戰爭狀態？

行政院本月20日擬通過明年度中央政府總預算案，傳出國防預算將突破1.1兆元。國民黨立委馬文君今天表示，明年度中央政府總預算歲出規模超過3.6兆元，若以1.1兆元國防相關支出計算，占整體歲出接近1/3，馬要求賴政府說清楚，現在的中華民國，是否處於準備戰爭狀態？

馬文君指出，中央政府每花100元，就有超過30元投入國防，放眼全球，政府歲出中有如此高比例投入國防的國家屈指可數。根據The Global Economy網站資料，2024年世界只有烏克蘭、白俄羅斯這兩個國家的軍費支出比例三成，而它們都直接或間接參與了俄烏戰爭，處於全面戰爭及準備戰爭狀態。

馬文君表示，台灣當然面臨嚴峻的安全威脅，但現在畢竟不是像烏克蘭一樣，處於全面戰爭之中，既然在和平時期，國防相關支出就已經拉高到接近中央歲出的1/3，政府不能只拿「威脅升高」4個字，就要求立法院照單全收，1.1兆元到底買到什麼、形成多少戰力、補上哪些缺口，每一筆都必須接受檢驗。

馬文君表示，她在外交國防委員會監督多年，看過太多預算編列了，交貨的規格卻不符需求；裝備買了，驗測卻過不了；對外軍購大筆預算付出去，部分裝備至今仍延遲交貨。錢花了、貨沒到，新預算卻繼續往上加，國防部就有責任把進度與戰力缺口說清楚，更何況，明年的國防預算已經大幅增加，

馬文君質疑，立法院早已三讀通過「軍人待遇條例」修正，將志願役加給提高至每月3萬元，政府卻至今未依法編列。行政院、國防部也沒有將軍人加薪，以及提高警消退休所得替代率所需經費編入明年度總預算，武器有錢、軍購有錢、特別預算也有錢，國防支出都已經來到兆元規模，輪到真正站在第一線、扛戰備責任的官兵，為什麼就沒錢？

馬文君表示，國防不是只有武器，人更是戰力。預算越高，越要看裝備有沒有到位、戰力有沒有形成、官兵有沒有被照顧，人民支持國防，有權要求每一分錢都真正換成戰力。如果預算年年創新高，裝備還在延宕、戰力仍有缺口、官兵待遇卻被擺在最後，那這1.1兆元國防預算，到底是在增加戰力，還是只在增加帳面上的數字？