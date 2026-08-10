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行動網路受阻演習 彰化超市、手搖店拉鐵門暫停營業
全台首次「行動網路受阻」演習今下午2時30分至3時在中部7縣市實施，警報聲響起後，各地人車禁止通行，彰化市街頭一度空無一人。演習期間，仍有救護車出勤，依規定正常通行；部分超市、手搖飲店則提前拉下鐵門暫停營業。
現場不少民眾在警報響起後，第一時間拿出手機測試網路，果然發現行動網路無法使用，不少人直呼「真的沒網路」。相較之下，使用固網連線的筆電網路則維持正常，讓民眾實際感受到行動網路與固網在緊急狀況下的差異。
商家也提前因應，部分超市、手搖飲店在演習開始前便拉下鐵門暫停營業；美妝店則維持結帳，但店員提醒店內客人先將電子發票條碼開啟，避免行動網路中斷後無法即時載入，現場結帳大致未受影響。
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