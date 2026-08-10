聽新聞
0:00 / 0:00

LINE傳不出去、網路也斷了 雲林防空演習實測「斷網」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，演習期間，記者實測發現社群軟體Line無法傳送訊息，也不能上網。雲林縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為備援，維持公部門通訊，做到「斷網不斷線」，經濟部國營事業管理司專門委員林華宇考核時表示，盼此模式推廣到其他縣市。

今天演習演練項目包括防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及必要管制，以及通訊網路受阻下的災害救援等。雲林縣副縣長謝淑亞與中央評核、指導人員前往視導，實地檢視各項防空整備及應變能力。

演習模擬遭遇空襲或重大災害、電信網路降速甚至中斷時，政府如何維持指揮與通訊。斗六火車站有許多乘客等待期間發現無法上網，一名長輩立刻使用車站提供的wifi上網看影片，有乘客表示，只是斷網半小時，沒有太大影響。

縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為公部門訊息傳遞備援，維持通訊，避免單一通訊系統失效後，各單位陷入「各自為政」的資訊孤島。

謝淑亞表示，LoRa Mesh採網狀通訊技術，各節點可接力轉送訊息，不依賴傳統電信基地台及網際網路，即使行動網路降速、斷網，或部分通訊設施受損，仍可支援第一線人員傳遞重要文字訊息。

縣府目前規畫在縣府指揮、警政、學校及醫療4大領域，各布建28台LoRa基地台，逐步建立縣級離線備援通訊網絡，並串聯縣府、警政、醫療、學校及各鄉鎮市據點。

經濟部國營事業管理司專門委員林華宇今天考核時表示，面對戰時或重大災害，通訊是維持政府運作的重要基礎，雲林此次將行動網路受阻納入演練，並以LoRa Mesh建立備援通訊機制，具有實際應用價值，盼未來能將這項模式推廣到其他縣市。

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，圖為國軍防衛通訊設備。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，圖為國軍防衛通訊設備。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，街上空無一人。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，街上空無一人。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，雲林縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為備援，維持公部門通訊。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，雲林縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為備援，維持公部門通訊。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，斗六車站有乘客立刻連上wifi上網。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，斗六車站有乘客立刻連上wifi上網。記者陳雅玲／攝影

演習 雲林 LINE 城鎮韌性演習 WiFi

延伸閱讀

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

城鎮韌性演習 網路降速…中部首登場

斷網演習明登場！美媒直擊台灣人這反應 嘆警報不夠大聲

影／台中防空演習網路降速 透過6個鏡頭將演習狀況立傳到中央

相關新聞

M1A2T戰車現身桃園 「趕時髦」加裝鐵籠反無人機攻擊

國軍漢光42號演習今天進入第六天，國防部選擇性公布部分部隊動態科目，允許媒體前往拍攝。今天第三作戰區（北部）公開的地點是桃園國際機場附近的蘆竹誠聖宮，陸軍584旅1營運用附近空地開設整補點，替M1A2T戰車、CM34雲豹裝甲車進行加油與掩蔽作業。

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

外媒：共軍若攻台 首波鎖定新竹空軍基地

台灣展開為期十天九夜的漢光演習，美國商業內幕十日引述法籍駐台研究員布蘭丁指出，台灣幻象2000-5戰機主要駐地新竹基地距離中國大陸僅約一四四公里，一旦爆發全面戰爭，將是解放軍最早鎖定、摧毀或癱瘓的台灣軍事基地之一，甚至可能在第一波飛彈攻擊後廿四小時內喪失作戰能力。

防無人機襲擊 M1A2T戰車裝鋼網

國軍漢光四十二號演習實兵驗證第六天，進入縱深作戰階段。國防部長顧立雄昨視導憲兵負責首都衛戍的指揮所，要求衛戍區與作戰區間必須建立完善溝通協調機制。今天凌晨在松山機場周邊，憲兵也比照去年實施操演，模擬遭到敵軍空降、機降突襲的反制措施。另外，陸軍M1A2T戰車在車頂加裝防範遭無人機與飛彈攻擊的鋼網，也首度對外亮相。

城鎮韌性演習 網路降速變斷網？

城鎮韌性演習昨在中部登場，並首度納入行動網路降速演練。擔任指揮官的政委季連成指出，昨天演練順利落幕，沒有突發狀況，十三日在北部縣市的演練照常，但會加強防空演習的人車管制。不過，國民黨立委葛如鈞派員在中部實測表示，手機行動網路完全斷掉、谷歌網站連不上，「很明確就是斷網，真的不是降速」。

廣角鏡／網路降速 漢光演練搶修電纜

和漢光四十二號演習同步舉行的「二○二六城鎮韌性演習」，昨在中部七縣市登場，今年首度納入行動網路降速演練，藍營立委實測「根本就是斷網」。第三作戰區通資部隊前晚則在桃園實施光纖電纜搶修作業，模擬敵軍造成通信通路受損，驗證戰場通聯快速復原能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。