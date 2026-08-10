LINE傳不出去、網路也斷了 雲林防空演習實測「斷網」

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，演習期間，記者實測發現社群軟體Line無法傳送訊息，也不能上網。雲林縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為備援，維持公部門通訊，做到「斷網不斷線」，經濟部國營事業管理司專門委員林華宇考核時表示，盼此模式推廣到其他縣市。

今天演習演練項目包括防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及必要管制，以及通訊網路受阻下的災害救援等。雲林縣副縣長謝淑亞與中央評核、指導人員前往視導，實地檢視各項防空整備及應變能力。

演習模擬遭遇空襲或重大災害、電信網路降速甚至中斷時，政府如何維持指揮與通訊。斗六火車站有許多乘客等待期間發現無法上網，一名長輩立刻使用車站提供的wifi上網看影片，有乘客表示，只是斷網半小時，沒有太大影響。

縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為公部門訊息傳遞備援，維持通訊，避免單一通訊系統失效後，各單位陷入「各自為政」的資訊孤島。

謝淑亞表示，LoRa Mesh採網狀通訊技術，各節點可接力轉送訊息，不依賴傳統電信基地台及網際網路，即使行動網路降速、斷網，或部分通訊設施受損，仍可支援第一線人員傳遞重要文字訊息。

縣府目前規畫在縣府指揮、警政、學校及醫療4大領域，各布建28台LoRa基地台，逐步建立縣級離線備援通訊網絡，並串聯縣府、警政、醫療、學校及各鄉鎮市據點。

經濟部國營事業管理司專門委員林華宇今天考核時表示，面對戰時或重大災害，通訊是維持政府運作的重要基礎，雲林此次將行動網路受阻納入演練，並以LoRa Mesh建立備援通訊機制，具有實際應用價值，盼未來能將這項模式推廣到其他縣市。

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，圖為國軍防衛通訊設備。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，街上空無一人。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度將「行動網路受阻」納入實作情境，雲林縣府以LoRa Mesh網狀通訊系統作為備援，維持公部門通訊。記者陳雅玲／攝影