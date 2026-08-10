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嘉義防空演習首度降手機網速 有人「無感」也有人斷網只能連Wi-Fi

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣市今天下午首度實施行動網路降速演練，地方社群有不少網友表示沒有明顯感受到影響。圖／翻攝畫面
嘉義縣市今天下午首度實施行動網路降速演練，地方社群有不少網友表示沒有明顯感受到影響。圖／翻攝畫面

嘉義縣市今天下午2時30分至3時實施「2026城鎮韌性（防空）演習」，今年首度配合中央進行行動網路降速演練，並非全面斷訊。實際演練期間，嘉義地方社群不少網友表示「網路不怎麼受影響」、「原本以為會受影響」，但也有人反映一度「沒網路」、只能連Wi-Fi，顯示不同地點及使用者的實際感受有所差異。

這次行動網路降速演練涵蓋苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等中部7縣市，時間均為下午2時30分至3時，模擬危機發生時行動通訊網路受限情境，測試有限頻寬下的通訊韌性。

演習期間，嘉義地方社群「嘉義綠豆大小事」有網友在下午2時42分留言「看起來網路不怎麼受影響」，另有人回應「原本以為會受影響」；「嘉義多一點」也有網友在演習剛開始時表示「沒事欸」，顯示部分民眾使用行動網路時沒有明顯感受到降速。

不過，也有不同情況。有網友下午2時51分表示「沒網路」，電話通話品質也不清楚，另有人稱「只能連Wi-Fi」；直到下午2時55分左右，才有網友表示行動網路已可重新連線。至於各家電信業者、不同區域受到降速影響程度是否有所差異，仍有待相關單位進一步統計。

依演習規畫，受影響的主要是行動數據服務，通訊軟體傳輸圖片、影片，以及行動支付、網路銀行、影音串流、直播及大型檔案下載等，可能出現速度變慢、連線不穩甚至暫時無法使用；110、119緊急報案電話、一般語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播訊息（CBS）仍維持運作。

下午3時演習結束後，行動網路降速措施解除。民眾若發現手機仍無法正常上網，可先開啟飛航模式數秒再關閉，讓手機重新搜尋並連接行動網路；若仍未恢復，可再重新開機。

嘉義地方社群對行動網路降速反應不一，有人表示使用正常，也有人一度無法使用行動網路、只能連Wi-Fi。圖／翻攝畫面
嘉義地方社群對行動網路降速反應不一，有人表示使用正常，也有人一度無法使用行動網路、只能連Wi-Fi。圖／翻攝畫面

城鎮韌性演習 嘉義 Wi-Fi 手機

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