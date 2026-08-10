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中部今行動網路「降速演練」 藍委葛如鈞實測：真的斷網 不是降速

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞派員在中部實測結果，手機行動網路是完全斷掉，谷歌網站一片空白連不上。圖／葛如鈞提供
國民黨立委葛如鈞派員在中部實測結果，手機行動網路是完全斷掉，谷歌網站一片空白連不上。圖／葛如鈞提供

「二○二六城鎮韌性演習」，今年首度納入行動電話網路降速演練，今下午在中部縣市搭配防空避難一起實施，行政院強調，「降速」不是「斷網」。不過，國民黨立委葛如鈞派員在中部實測結果，手機行動網路是完全斷掉，谷歌網站一片空白連不上，「那很明確就是斷網，真的不是降速啦！」

國家通訊傳播委員會（NCC）先前表示，演練為降低行動網路速度，手機語音通話與簡訊，均可正常使用，110、119等緊急電話或災防告警細胞廣播訊息接收，均不受影響。另外，此次降速測試僅限行動電話，固網不受影響。

葛如鈞表示，上午還有民進黨立委說，只是降速，網頁會一直轉、但資料顯示不出來；但他們派員到現場實測，下午14時30分手機行動網路準時斷網，當場要進行網路測速，測速軟體直接掛掉，根本打不開。

葛如鈞說，如果真的只有降速1%，沒有完全斷網，那麼1000Mbps的網速應該要能測得出10Mbps，測速軟體應該是會有反應的，但是實際上測速軟體完全沒有辦法運作。谷歌網站更是一片空白，完全連不上。

葛如鈞也說，一個沒有在戰爭的國家，竟然有政府主動斷了約700萬人的行動網路，這在全世界絕無僅有，其中經濟金融損失的相關評估，NCC到目前為止沒有提供。且國家級警報其實是只能用在防災，不能用在演習，全民配合演習沒問題，但是要照規矩來。

NCC在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊。聯合報系資料照片
NCC在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊。聯合報系資料照片

葛如鈞 實測 城鎮韌性演習

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