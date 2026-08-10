影／台中防空演習網路降速 透過6個鏡頭將演習狀況立傳到中央

台中市城鎮韌性演習今天中午2點30分開始，首度演練網路降速，台中市警局長吳敬田表示，會將這次的降速或是演習的狀況，事後做評估檢討。今天透過6個鏡頭，將台中市的演習狀況馬上傳到中央，讓中央委員做檢視。

台中市今天中午演習有小插曲，有民眾到台中車站內超商購物，演習時間是中午2時30分，超商在25分鐵門就拉下，民眾嚇了一大跳，找半天才找到出口；今天演習地點都在地下室，民眾避難抱頭，店家鐵門都拉下，lalaport有民眾卡在停車場內要等半個小時。

台中市警局長吳敬田表示，今天演習前，警察局已交代所有的警察崗哨跟民力，到崗後必須要先確認，崗哨周邊哪裡有防空避難處所，當警報響起、發出聲時，員警跟民力都可以就近的引導民眾下車，就近避難，也針對所有的大樓的管理員、總務室，事先做聯繫，如果有民眾要避難，一定要全力來協助，讓他們往這個地下室避難。

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記者問，今天接電話的量能有增加多少？吳敬田表示，事後再跟大家做報告。另有記者問，台灣首度在台中進行網路降速測試，後續會在做哪一些加強？吳敬田表示，加強的部分可能後續再評估，他剛才特別做手機的電話和簡訊測試。他的簡訊都還在，就是在我演習時間。一位同仁傳一個簡訊息給他，目前是很順暢，事後會就這次的整個降速或者是演習的狀況做評估。今天透過6個鏡頭，把台中市的一個演習狀況馬上傳到中央，讓中央的委員做檢視。

​記者問，有些立委或議員講說這次演習是斷網，但實際上是否為降速？吳敬田表示，只要是透過3大電信業者、透過基地台的網路通訊，網路通訊才會受到影響。其他的原來2G時代，使用的電話，用號碼對號碼，做通訊，或者是家裡的電話，對110、119的通訊完全不受影響。

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他強調這次是演習是網路降速，可能降速期間大家都在使用手機，會有部分的民眾完 line沒有辦法接受接受到訊息。

台中市城鎮韌性演習今天中午2點30分開始，網路降速後，多數人手機隨即無法傳出Line的訊息和圖片；今天演練地點在台鐵台中車站、台中LaLaport北館和東區區公所，防空警報發放後，全市進入全區實施人車管制，演練包含通訊中斷情境演練，也會出現「行動網路降速/無法使用」之情境。

台中市城鎮韌性防空演習今天中午2時30分到3時，演練地點在台鐵台中車站、台中LaLaport北館和東區區公所，防空警報發放後，全市進入全區實施人車管制。記者余采瀅／攝影

台中市城鎮韌性防空演習今天中午2時30分到3時，演練地點在台鐵台中車站、台中LaLaport北館和東區區公所，防空警報發放後，全市進入全區實施人車管制，並首度網路降速演習。記者黃仲裕／攝影