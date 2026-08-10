圈圈轉不停…中部首測網路降速網笑「瞬間回3G」 外送停擺、視訊卡死

2026年城鎮韌性（防空）演習今日下午14時30至下午三時在中部7縣市同步登場。今年演習首度加入「行動網路降速演練」，模擬極端狀況下通訊受限情境，半小時內行動網路頻寬大幅限制，不少正在線上辦公、追劇或玩手遊的民眾被「突如其來的斷網」打得措手不及，社群平台瞬間湧入大量討論。

演習警報一響，中部多個區域的4G與5G行動網路傳輸速度瞬間陡降。不少網友在演習結束後在Threads、PTT及Dcard發文表示，當時影音平台YouTube、TikTok畫面全部圈圈轉不停，社群軟體圖片傳不出去，連線上遊戲也直接斷線離線。

「還以為電信公司斷訊，重開機兩次才想起來今天是演習！」一名台中網友貼文表示；也有民眾笑稱「瞬間回到了十幾年前的3G甚至2G時代，連刷個網頁都要等半天。」

不過，也有不少內行網友指出，演練僅影響行動通訊，家中與公司的固網Wi-Fi以及傳統SMS簡訊皆保持正常，紛紛驚呼「原來極端狀況下，實體固網才是最後救星！」

除了通訊受限，民生消費也出現短暫的「突發小狀況」。配合人車管制，foodpanda與Uber Eats等主流外送平台於演習前後彈性暫停中部區域的接單服務，不少外送員在警報響起前便提前靠邊停車、進入室內避難。

此外，部分依賴行動網路運作的實體店家與行動支付，也在演習期間遇到連線延遲狀況，無法順利掃碼扣款，店家趕緊改回「現金找零」，成為演習期間的有趣插曲。

在交通管制方面，防空警報響起後，中部各主要幹道汽機車均迅速靠邊停放，行人也配合警察與民防人員指揮，但仍有部分車主在府會園道勇闢前行，直到被路人揮手攔下，駕駛才恍然大悟「差點6萬就飛了」。

高鐵、台鐵與台中捷運雖維持正常班次行駛，但站內出站旅客均暫時留置於站內避難，整體秩序良好。