嘉義防空演習首度降手機網速　下午3時解除「沒恢復可試這2招」

嘉義縣市民眾注意，今天下午2時30分至3時「2026城鎮韌性（防空）演習」登場，今年首度配合中央實施行動網路降速演練，並非全面斷訊。演習期間若有網路銀行、行動支付或重要工作，建議事先完成或改用固定網路Wi-Fi；下午3時解除降速後，手機若仍無法正常上網，可先開關飛航模式重新連線，仍未恢復再重新開機。

這次行動網路降速演練涵蓋苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等中部7縣市，統一於下午2時30分至3時實施，主要模擬危機發生時行動通訊網路受限情境，測試有限頻寬下的通訊韌性。

嘉義縣市今天均實施演習，行動網路降速期間，手機並非完全「斷網」，但使用行動數據的服務可能明顯受到影響，包括通訊軟體傳輸圖片或影片、行動支付、網路銀行、影音串流、直播及大型檔案下載等，都可能出現速度變慢、連線不穩或暫時無法使用情形。

不過，110、119緊急報案電話、一般語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播訊息（CBS）等仍維持運作，民眾發現手機上網突然變慢不用驚慌。

嘉義市政府警察局提醒，演習期間民眾及公司行號應避免以手機處理重要網路事務，減少非必要行動網路使用；若工作上有即時上網需求，可優先改用固定網路Wi-Fi。需要使用網路銀行、行動支付或傳送重要資料者，也可提前完成，避免剛好碰上降速時段。

民眾也可事先透過「警政服務」、「消防防災e點通」及「愛嘉義APP」等查詢周邊防空避難設施，並將位置截圖保存，避免演習期間需要查詢時受到網路降速影響。

下午3時演習結束後，行動網路原則上恢復正常。若手機仍無法正常上網，可先開啟「飛航模式」數秒再關閉，讓手機重新搜尋、連接行動網路；若仍無法恢復，再嘗試將手機重新開機。

嘉義縣市民眾今天下午若發現手機網路速度突然大幅下降，不必急著向電信公司報修，可先確認是否正值演習時段；下午3時後若持續無法正常使用，再依上述方式重新連線，若問題仍未排除，可向所屬電信業者反映。