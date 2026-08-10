聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義防空演習首度降手機網速　下午3時解除「沒恢復可試這2招」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國家通訊傳播委員會提醒，中部地區今天下午防空演習期間將模擬行動通訊使用受限，嘉義縣、市均列入演練範圍。圖／嘉市警局提供
國家通訊傳播委員會提醒，中部地區今天下午防空演習期間將模擬行動通訊使用受限，嘉義縣、市均列入演練範圍。圖／嘉市警局提供

嘉義縣市民眾注意，今天下午2時30分至3時「2026城鎮韌性（防空）演習」登場，今年首度配合中央實施行動網路降速演練，並非全面斷訊。演習期間若有網路銀行、行動支付或重要工作，建議事先完成或改用固定網路Wi-Fi；下午3時解除降速後，手機若仍無法正常上網，可先開關飛航模式重新連線，仍未恢復再重新開機。

這次行動網路降速演練涵蓋苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等中部7縣市，統一於下午2時30分至3時實施，主要模擬危機發生時行動通訊網路受限情境，測試有限頻寬下的通訊韌性。

嘉義縣市今天均實施演習，行動網路降速期間，手機並非完全「斷網」，但使用行動數據的服務可能明顯受到影響，包括通訊軟體傳輸圖片或影片、行動支付、網路銀行、影音串流、直播及大型檔案下載等，都可能出現速度變慢、連線不穩或暫時無法使用情形。

不過，110、119緊急報案電話、一般語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播訊息（CBS）等仍維持運作，民眾發現手機上網突然變慢不用驚慌。

嘉義市政府警察局提醒，演習期間民眾及公司行號應避免以手機處理重要網路事務，減少非必要行動網路使用；若工作上有即時上網需求，可優先改用固定網路Wi-Fi。需要使用網路銀行、行動支付或傳送重要資料者，也可提前完成，避免剛好碰上降速時段。

民眾也可事先透過「警政服務」、「消防防災e點通」及「愛嘉義APP」等查詢周邊防空避難設施，並將位置截圖保存，避免演習期間需要查詢時受到網路降速影響。

下午3時演習結束後，行動網路原則上恢復正常。若手機仍無法正常上網，可先開啟「飛航模式」數秒再關閉，讓手機重新搜尋、連接行動網路；若仍無法恢復，再嘗試將手機重新開機。

嘉義縣市民眾今天下午若發現手機網路速度突然大幅下降，不必急著向電信公司報修，可先確認是否正值演習時段；下午3時後若持續無法正常使用，再依上述方式重新連線，若問題仍未排除，可向所屬電信業者反映。

嘉義市今天下午2時30分至3時舉行城鎮韌性防空演習，除實施人車管制、疏散避難，今年首度加入行動網路降速演練。圖／嘉市警局提供
嘉義市今天下午2時30分至3時舉行城鎮韌性防空演習，除實施人車管制、疏散避難，今年首度加入行動網路降速演練。圖／嘉市警局提供

嘉義 手機 南投縣

延伸閱讀

中部地區10日演練行動網路降速 NCC籲提前準備

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

城鎮韌性演習 網路降速…中部首登場

行動網路降速演練 消防署：119救災救護不受影響

相關新聞

M1A2T戰車現身桃園 「趕時髦」加裝鐵籠反無人機攻擊

國軍漢光42號演習今天進入第六天，國防部選擇性公布部分部隊動態科目，允許媒體前往拍攝。今天第三作戰區（北部）公開的地點是桃園國際機場附近的蘆竹誠聖宮，陸軍584旅1營運用附近空地開設整補點，替M1A2T戰車、CM34雲豹裝甲車進行加油與掩蔽作業。

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

外媒：共軍若攻台 首波鎖定新竹空軍基地

台灣展開為期十天九夜的漢光演習，美國商業內幕十日引述法籍駐台研究員布蘭丁指出，台灣幻象2000-5戰機主要駐地新竹基地距離中國大陸僅約一四四公里，一旦爆發全面戰爭，將是解放軍最早鎖定、摧毀或癱瘓的台灣軍事基地之一，甚至可能在第一波飛彈攻擊後廿四小時內喪失作戰能力。

防無人機襲擊 M1A2T戰車裝鋼網

國軍漢光四十二號演習實兵驗證第六天，進入縱深作戰階段。國防部長顧立雄昨視導憲兵負責首都衛戍的指揮所，要求衛戍區與作戰區間必須建立完善溝通協調機制。今天凌晨在松山機場周邊，憲兵也比照去年實施操演，模擬遭到敵軍空降、機降突襲的反制措施。另外，陸軍M1A2T戰車在車頂加裝防範遭無人機與飛彈攻擊的鋼網，也首度對外亮相。

城鎮韌性演習 網路降速變斷網？

城鎮韌性演習昨在中部登場，並首度納入行動網路降速演練。擔任指揮官的政委季連成指出，昨天演練順利落幕，沒有突發狀況，十三日在北部縣市的演練照常，但會加強防空演習的人車管制。不過，國民黨立委葛如鈞派員在中部實測表示，手機行動網路完全斷掉、谷歌網站連不上，「很明確就是斷網，真的不是降速」。

廣角鏡／網路降速 漢光演練搶修電纜

和漢光四十二號演習同步舉行的「二○二六城鎮韌性演習」，昨在中部七縣市登場，今年首度納入行動網路降速演練，藍營立委實測「根本就是斷網」。第三作戰區通資部隊前晚則在桃園實施光纖電纜搶修作業，模擬敵軍造成通信通路受損，驗證戰場通聯快速復原能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。