快訊

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到

聽新聞
0:00 / 0:00

城鎮韌性演習首納網路降速　卓揆指示季連成任應變中心指揮官

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
根據行政院規畫，本次跨部會應變中心由季連成擔任指揮官，內政部次長馬士元及國家通訊傳播委員會主任秘書溫俊瑜擔任協同指揮官。圖／行政院提供
根據行政院規畫，本次跨部會應變中心由季連成擔任指揮官，內政部次長馬士元及國家通訊傳播委員會主任秘書溫俊瑜擔任協同指揮官。圖／行政院提供

與國軍漢光演習同步舉行的「城鎮韌性演習」首納行動電話網路降速演練，今日下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。行政院長卓榮泰為此指示在台北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官。季說，首次辦理要先想過各種可能，會以民眾權益及公共服務不中斷為優先。

台灣首度實施行動網路降速演練，行政院說，卓揆高度重視演練對民眾生活及各項公共服務造成的影響，5日更親自召開研商城鎮韌性演習行動網路降速演練議題會議，裁示透過跨部會應變中心統合中央部會即時掌握各領域運作，並與地方政府保持聯繫，在演練期間密切掌握，遇有突發狀況迅速處置，將可能影響降至最低。

根據行政院規畫，本次跨部會應變中心由季連成擔任指揮官，內政部次長馬士元及國家通訊傳播委員會主任秘書溫俊瑜擔任協同指揮官，設置新傳、幕僚參謀、內政、外交、國防、財政、經濟、交通、衛福、資通、金融及通傳等應變小組，以及後勤支援組，由各相關機關共同進駐辦理整備、監控及應處工作。

行政院指出，應變中心於8月10日及13日上午10時至下午4時開設，各功能應變小組機關由副首長率隊，並由熟悉業務人員進駐，以利發生狀況時即時研判及協調處置。各應變小組於演練前先行盤點整備情形，演練期間則持續進行輿情及業務運作監控，並定期於工作會報回報；如有突發狀況，立即進行應處並提報指揮官掌握。

另為掌握地方實際情形，行政院說，今日跨部會應變中心並與苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣政府保持視訊聯繫；8月13日則與基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣政府聯繫，以利中央即時掌握地方狀況及協處需求。

季連成說明，本次是首次配合城鎮韌性（防空）演習辦理行動網路降速，相關措施涉及民眾日常通訊使用，也可能連帶影響醫療、交通、金融、民生經濟等領域服務，行政院成立跨部會應變中心，目的是事前做好準備、過程即時監控、狀況立即處理，各部會除應掌握所轄業務運作情形，也要注意民眾反映及輿情資訊，任何異常狀況都要第一時間回報、迅速研判並妥適處置。

季連成強調，首次辦理更要把各種可能情況想在前面、準備在前面。各部會應以民眾權益及公共服務不中斷為優先，演練期間保持高度警覺，對於任何異常情形均應迅速確認、即時處置並充分橫向聯繫。行政院也將持續掌握行動網路降速演練實施情形，確保整體過程平穩順利。

城鎮韌性演習 卓揆 季連成

延伸閱讀

城鎮韌性演習 網路降速…中部首登場

行動網路降速演練 消防署：119救災救護不受影響

中部地區10日演練行動網路降速 NCC籲提前準備

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

相關新聞

雄風飛彈發射車部署澎湖 學者：強化反艦作戰能力

國軍於漢光42號實兵演習期間，首度公布海軍濱指部雄風反艦飛彈機動飛彈發射車在澎湖部署。學者分析，機動飛彈車強化澎湖的反艦作戰能力，也對中共的兩棲艦隊造成重大威脅，且將發射車部署在離島的規劃，與美軍作戰概念趨同。

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

城鎮韌性演習首納網路降速　卓揆指示季連成任應變中心指揮官

與國軍漢光演習同步舉行的「城鎮韌性演習」首納行動電話網路降速演練，今日下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。行政院長卓榮泰為此指示在台北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官。季說，首次辦理要先想過各種可能，會以民眾權益及公共服務不中斷為優先。

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

國軍漢光42號實兵一連10天實施，演習今天進入第6天，記者隨同二戰區聯兵營從花蓮跨區增援宜蘭，並納入蘭陽作戰分區序列，上午執行「要港防衛」演練，模擬敵已自蘭陽一帶的岸際登陸欲奪取港口，聯兵營則在港區聯外道路接戰，並出動M60A3戰車實施戰場壓制。

漢光演習今首演練行動網路降速 民進黨團：只是限制頻寬非斷網

漢光演習今演練「2026城鎮韌性演習」，首度納入行動電話網路降速演練，下午在中部縣市登場。對外界質疑是下午的演練是「斷網」，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今天澄清，那不叫做斷網，而是頻寬受到限制，並指中部地區的縣市政府都有收到相關說明和公文。

中部防空演習「網路降速」 盧秀燕：降速不是shutdown緊急電話可使用

台中市城鎮韌性（防空）演習今天下午2時30分至3時舉行，屆時將實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等演練，今年與往年不同之處，將首度辦理「行動網路降速」情境演練。台中市長盧秀燕提醒民眾，網路降速不是全部都「shutdown」（停擺），電話仍可正常使用，中市府會繼續提供服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。