城鎮韌性演習首納網路降速　卓揆指示季連成任應變中心指揮官

與國軍漢光演習同步舉行的「城鎮韌性演習」首納行動電話網路降速演練，今日下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。行政院長卓榮泰為此指示在台北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官。季說，首次辦理要先想過各種可能，會以民眾權益及公共服務不中斷為優先。

台灣首度實施行動網路降速演練，行政院說，卓揆高度重視演練對民眾生活及各項公共服務造成的影響，5日更親自召開研商城鎮韌性演習行動網路降速演練議題會議，裁示透過跨部會應變中心統合中央部會即時掌握各領域運作，並與地方政府保持聯繫，在演練期間密切掌握，遇有突發狀況迅速處置，將可能影響降至最低。

根據行政院規畫，本次跨部會應變中心由季連成擔任指揮官，內政部次長馬士元及國家通訊傳播委員會主任秘書溫俊瑜擔任協同指揮官，設置新傳、幕僚參謀、內政、外交、國防、財政、經濟、交通、衛福、資通、金融及通傳等應變小組，以及後勤支援組，由各相關機關共同進駐辦理整備、監控及應處工作。

行政院指出，應變中心於8月10日及13日上午10時至下午4時開設，各功能應變小組機關由副首長率隊，並由熟悉業務人員進駐，以利發生狀況時即時研判及協調處置。各應變小組於演練前先行盤點整備情形，演練期間則持續進行輿情及業務運作監控，並定期於工作會報回報；如有突發狀況，立即進行應處並提報指揮官掌握。

另為掌握地方實際情形，行政院說，今日跨部會應變中心並與苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣政府保持視訊聯繫；8月13日則與基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣政府聯繫，以利中央即時掌握地方狀況及協處需求。

季連成說明，本次是首次配合城鎮韌性（防空）演習辦理行動網路降速，相關措施涉及民眾日常通訊使用，也可能連帶影響醫療、交通、金融、民生經濟等領域服務，行政院成立跨部會應變中心，目的是事前做好準備、過程即時監控、狀況立即處理，各部會除應掌握所轄業務運作情形，也要注意民眾反映及輿情資訊，任何異常狀況都要第一時間回報、迅速研判並妥適處置。

季連成強調，首次辦理更要把各種可能情況想在前面、準備在前面。各部會應以民眾權益及公共服務不中斷為優先，演練期間保持高度警覺，對於任何異常情形均應迅速確認、即時處置並充分橫向聯繫。行政院也將持續掌握行動網路降速演練實施情形，確保整體過程平穩順利。