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因應首次行動網路降速演練 行政院啟動跨部會應變中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

配合「2026城鎮韌性（防空）演習」首次辦理行動網路降速演練，為即時掌握演練期間可能發生之各項突發狀況，確保政府機關運作、公共服務及民眾權益，行政院卓榮泰高度重視本次首次辦理行動網路降速演練可能對民眾生活及各項公共服務造成的影響，並於8月5日親自召開「研商城鎮韌性演習行動網路降速演練議題會議」，裁示於行動通訊網路演練期間於臺北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官，統合中央相關部會即時掌握各領域運作情形，並與地方政府保持聯繫，在演練期間密切掌握實際運作情形，遇有突發狀況迅速處置，將可能影響降至最低。

季連成特別說明，本次是首次配合城鎮韌性（防空）演習辦理行動網路降速，相關措施涉及民眾日常通訊使用，也可能連帶影響醫療、交通、金融、民生經濟等領域服務，因此行政院特別成立跨部會應變中心，目的就是「事前做好準備、過程即時監控、狀況立即處理」。各部會除應掌握所轄業務運作情形，也要注意民眾反映及輿情資訊，任何異常狀況都要第一時間回報、迅速研判並妥適處置。

本次跨部會應變中心由季連成政務委員擔任指揮官，內政部次長馬士元及國家通訊傳播委員會主任秘書溫俊瑜擔任協同指揮官，設置新傳、幕僚參謀、內政、外交、國防、財政、經濟、交通、衛福、資通、金融及通傳等應變小組，以及後勤支援組，由各相關機關共同進駐辦理整備、監控及應處工作。應變中心於8月10日及13日上午10時至下午4時開設，各功能應變小組機關由副首長率隊，並由熟悉業務人員進駐，以利發生狀況時即時研判及協調處置。各應變小組於演練前先行盤點整備情形，演練期間則持續進行輿情及業務運作監控，並定期於工作會報回報；如有突發狀況，立即進行應處並提報指揮官掌握。

另為掌握地方實際情形，10日跨部會應變中心並與苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣政府保持視訊聯繫；8月13日則與基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣政府聯繫，以利中央即時掌握地方狀況及協處需求。

季連成強調，首次辦理更要把各種可能情況想在前面、準備在前面。各部會應以民眾權益及公共服務不中斷為優先，演練期間保持高度警覺，對於任何異常情形均應迅速確認、即時處置並充分橫向聯繫。行政院也將持續掌握行動網路降速演練實施情形，確保整體過程平穩順利。

行政院 城鎮韌性演習 卓榮泰

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