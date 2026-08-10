外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

台灣5日展開為期10天9夜的年度「漢光演習」，外媒關注台灣如何在中國大陸飛彈攻擊下維持空軍戰力。美國「商業內幕」10日引述法籍駐台研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）指出，台灣幻象2000-5戰機主要駐地新竹基地距離中國僅約144公里，一旦爆發全面戰爭，將是解放軍最早鎖定、摧毀或癱瘓的台灣軍事基地之一，甚至可能在第一波飛彈攻擊後，最遲24小時內喪失作戰能力。

報導指出，台灣軍方7日模擬新竹空軍基地設施遭中國長程飛彈或火箭攻擊，地勤部隊隨即使用推土機及平地機清除跑道殘骸、填補混凝土跑道上的彈坑，再鋪設並固定重型玻璃纖維墊，恢復戰機緊急起降能力，現場另由「捷羚」短程機動防空飛彈系統負責警戒。

演習同時著重在空對空作戰能力能否持續。空軍人員迅速為幻象2000-5戰機掛載魔術二型短程空對空飛彈及MICA中程空對空飛彈，飛行員與地勤人員並演練2架幻象戰機緊急升空。

美軍在搶修受損跑道時同樣會使用玻璃纖維墊，讓戰鬥機等較小型軍機在緊急情況下恢復起降。

新竹空軍基地是台灣幻象2000-5戰機主要駐地，台灣自1997年起接收這批法製第四代戰機，目前共有53架。幻象戰機主要肩負攔截任務，台灣另外還有超過130架F-16戰機，以及129架國造F-CK-1經國號戰機。

台北智庫「國防安全研究院」駐點法籍研究員布蘭丁指出，新竹空軍基地面積約6平方公里，雖然設施完善，但位置使其高度暴露於解放軍第一波陸基、海基及空射飛彈攻擊之下。

他認為，若中國全面犯台，新竹基地可能光是在第一波飛彈攻擊後就無法運作，「或者至少會在最初24小時內」喪失作戰能力。

商業內幕指出，此次台灣改變過去較偏向按腳本操演的模式，採取更多無腳本情境，直接測試各部隊面對突發狀況時的臨場應變能力。