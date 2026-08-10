雄風飛彈發射車部署澎湖 學者：強化反艦作戰能力

國軍於漢光42號實兵演習期間，首度公布海軍濱指部雄風反艦飛彈機動飛彈發射車在澎湖部署。學者分析，機動飛彈車強化澎湖的反艦作戰能力，也對中共的兩棲艦隊造成重大威脅，且將發射車部署在離島的規劃，與美軍作戰概念趨同。

漢光42號實兵演習自5日開始為期10天9夜，軍聞社報導，海軍濱海作戰指揮部所屬機動飛彈發射車搭載「雄風二型、三型反艦飛彈」，於第一作戰區演練接獲命令後迅速至戰術位置，並依目標情資實施聯合火力打擊，扼控關鍵海域，驗證聯合作戰及濱海打擊效能。

這是軍方首次公開雄風飛彈機動發射車，已經部署至第一作戰區所在的澎湖。

國防院副研究員舒孝煌指出，雖然澎湖有固定式的雄風反艦飛彈陣地，國防部首次公開海軍濱海作戰指揮部機動飛彈車部署在澎湖，顯示為強化澎湖防禦能力，因為在台澎防衛作戰中，澎湖極有可能成為中共攻台跳板，因此機動飛彈車部署在澎湖，強化澎湖的反艦作戰能力，也能作為前推陣地對中共的兩棲艦隊造成重大威脅。

舒孝煌指出，美軍太平洋司令部近年嘗試利用太平洋上的島嶼，作為前進遠征基地，部署地對地飛彈發射車或是反艦飛彈發射車，強化島嶼防禦和支援遠距離作戰，台灣首次公開已部署機動飛彈車在國內離島，顯示相關作戰規劃和美軍的作戰概念趨同。

國防院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，台灣海峽都是雄風二、三型反艦射程所涵蓋的範圍，雄風飛彈機動發射車進駐澎湖，與澎湖、小琉球、東引與台灣本島的岸置雄風飛彈固定陣地形成交叉火網，當中國船艦意圖通過台海進犯台灣中部時，交叉火網即能發揮功效。