行動網路降速演練 消防署：119救災救護不受影響

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，10日中部地區、13日北部地區實施。內政部消防署今天表示，面對演練情境已完成整備，期間消防119緊急報案專線均不受影響。

消防署上午發布新聞稿表示，國家通訊傳播委員會（NCC）為驗證政府於頻寬不足情境下的應變能力，規劃今天中部地區及13日北部地區（共14個縣市）下午2時30分至3時，舉辦「2026城鎮韌性（防空）演習：行動網路降速演練」。

同時，演習期間行動上網速率下降、連網功能將受到影響。

消防署說，面對演練情境已完成整備。由於全國119緊急報案電話是採專用線路，且電信業者已確保119報案維持最高優先權，因此，演習行動網路降速期間，民眾仍可正常撥打119報案。

另外，消防署也已通令各消防機關測試市話、微波、GSN政府網際服務網、Oneweb低軌衛星、INMARSAT海事衛星及無線電等設備，完備多元通訊路由。

消防署提到，救護勤務也將由救護人員透過無線電/電話回報並搭配紙本紀錄表，確保救護服務資訊傳遞不中斷；此外，演練期間消防署也將成立緊急應變小組，小組成員隨時監控各種突發狀況，以落實安全維護。

消防署強調，本次演練是為了實測極端情境下社會運作與公共服務的抗壓韌性，演習期間民眾撥打119語音電話報案不會受到任何影響，請民眾安心配合演習。