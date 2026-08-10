漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

國軍漢光42號實兵一連10天實施，演習今天進入第6天，記者隨同二戰區聯兵營從花蓮跨區增援宜蘭，並納入蘭陽作戰分區序列，上午執行「要港防衛」演練，模擬敵已自蘭陽一帶的岸際登陸欲奪取港口，聯兵營則在港區聯外道路接戰，並出動M60A3戰車實施戰場壓制。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下的應處能力；演習階段分為備戰部署、戰力防護與保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

今天是漢光演習第6天，中央社記者隨同第二作戰區聯合兵種營，昨天深夜至凌晨從花蓮跨區增援至宜蘭地區，並納入蘭陽作戰分區的作戰序列後，今天上午執行要港防護演練。

此次演練是模擬敵軍從宜蘭蘭陽一帶的岸際登陸，並奪取港口欲進行日後的行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）及阻止國軍進行戰略物資接轉，因此國軍在港區外的聯絡道路模擬敵自陸路進攻，聯兵營則投放紅色煙霧彈示警，同時以通信手段回報，此時空偵組出動戰術無人機對敵監視，地偵組則實施空包彈射擊，藉此遲滯敵行動；後續由出動戰車進行戰場壓制，確保敵無法奪取港口。

國防部日前說明，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，此次漢光42號實兵將整合海軍與海巡兵力，運用聯合情監偵、指揮管制及協同應處機制，執行海上執法、重要物資護航、戰略物資接轉等任務，確保海上安全。