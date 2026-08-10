漢光演習今首演練行動網路降速 民進黨團：只是限制頻寬非斷網

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

2026-08-10 09:03