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漢光演習今首演練行動網路降速 民進黨團：只是限制頻寬非斷網
漢光演習今演練「2026城鎮韌性演習」，首度納入行動電話網路降速演練，下午在中部縣市登場。對外界質疑是下午的演練是「斷網」，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今天澄清，那不叫做斷網，而是頻寬受到限制，並指中部地區的縣市政府都有收到相關說明和公文。
與國軍漢光四十二號演習同步舉行的「2026城鎮韌性演習」，今年納入行動電話網路降速演練，下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。
城鎮韌性演習全國分五區（北、中、南、東、外島）實施，其中，北部與中部搭配進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為今天下午14時30分至15時，區域包括苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義；北部地區為13日，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹，時間亦為14時30分至15時。
國民黨立委翁曉玲近日在臉書上稱降速演練為「斷網」，並要求若造成損害，政府應負起賠償或補償責任。
民進黨立院黨團今天舉行輿情記者會，陳培瑜說，翁曉玲「應該認得字」，指行政院發布的通告清楚寫著「行動網路降速演練」，並表示，如果翁曉玲看不懂，可以再三地閱讀；陳培瑜也說明，行動網路降速不是斷網，而是網路頻寬在演練當下受到限制。
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