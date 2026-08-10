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中部防空演習「網路降速」 盧秀燕：降速不是shutdown緊急電話可使用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

台中市城鎮韌性（防空）演習今天下午2時30分至3時舉行，屆時將實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等演練，今年與往年不同之處，將首度辦理「行動網路降速」情境演練。台中市長盧秀燕提醒民眾，網路降速不是全部都「shutdown」（停擺），電話仍可正常使用，中市府會繼續提供服務。

2026城鎮韌性（防空）演習中區今天下午2時30分至3時，包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市，演習期間將首度同步辦理「行動網路降速演練」。

盧秀燕指出，台中市城鎮韌性演習期間除人車禁止通行，民眾須進入室內避難，今年特別的是，今天中部第一場打頭陣，要進行「行動網路降速」演練，民眾使用網路會受影響，網路無法運作，不能外送叫食物，也無法使用支付卡消費，不過緊急通報不受影響。

盧秀燕強調，今天網路降速不是全部都「shutdown」（停擺），110、119、1999等緊急通報，電話仍可正常使用；復康巴士撮合長期以來採網路與電話雙軌，如無法使用網路就改用電話撮合，台中市政府會繼續提供服務。

另外，台中市公車今天照常行駛，但演習期間會停靠路邊，讓乘客下車避難；台中捷運與高鐵演習期間則照常行駛，但下車不可出站，須配合引導共同完成防護演練，並提醒民眾把電子票券下載或是使用實體票證，避免屆時無法使用。

盧秀燕表示，中部打頭陣實施「行動網路降速」演練，接下來由北部接棒，至於南部為何不降速演練，不曉得中央思考是什麼，這要請教中央。台中市府就是把自己的工作做好，中央演習，台中市府會協助，並協助民眾演習期間的生活盡量不受影響。

盧秀燕 網路 台中 城鎮韌性演習

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