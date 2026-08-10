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漢光演習澎湖要域火殲實彈操演 模擬應對敵軍登陸
國軍漢光42號演習第一作戰區今天清晨進行「要域火殲實彈射擊」，操演各型火砲、機槍、無人機交織火網壓制敵軍登陸，戰、甲車執行戰場掃蕩，展現國軍精準火力與高度戰備能力。
漢光42號演習進入第6天，第一作戰區今天清晨實施「要域火殲實彈射擊」，模擬敵軍對澎湖地區「快速突擊上陸」，防區各部隊依據想定及輔助狀況發布，隨即展開應變制變作為，對來犯之敵發起攻擊。
「要域火殲實彈射擊」操演包含「防空接戰」、「警戒部隊戰鬥」、「反機降作戰」等，配合M60A3戰車、155榴砲、105榴砲、120迫砲、81迫砲、50機槍、T74排用機槍、M249班用機槍、無人機、T91步槍等，構築綿密防空火網，多型火砲提供遠程火力制壓，戰、甲車執行戰場掃蕩，展現官兵勤訓精練成果。原本將射擊刺針飛彈操演，但因海象不佳，無法設靶標而臨時取消，僅實兵不實彈。
台電尖山發電廠廠長李鳳春與部分村里長都應邀參觀，目睹國軍的火砲射擊，以非常震撼來形容，肯定國軍戰力。
第一作戰區表示，面對當前敵情威脅與日俱增，將持續致力戰場經營、整合防區三軍戰力、強化防禦韌性，並堅持「同島一命、奮戰到底」的決心，以及「美麗家園、由我守護」的堅定信念，捍衛國家安全。
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