漢光演習二戰區動員民間板車載戰車 夜間增援宜蘭快速投射戰力

漢光42號實兵今天進入第6天，演練重點轉入縱深防禦與防衛作戰，模擬北部地區遭敵攻擊，位於花蓮的第二作戰區聯兵營昨夜接獲命令後，結合民間板車連夜將戰甲車上板增援宜蘭，並沿台9線與蘇花改機動快速投射兵力；凌晨抵達集結點後，更罕見利用吊掛方式卸載戰車。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下的應處能力；演習階段分為備戰部署、戰力防護與保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

今天是漢光演習第6天，演練進程隨各作戰區有些許差異，主要為聯合反登陸準備轉入縱深防禦階段。中央社記者昨天隨軍前往花蓮，記錄戰甲車上板過程，同時聯兵營昨天深夜接獲命令後，營長透過部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK）下達命令，進行行車前檢查後，車隊從花蓮出發，區分為載運戰甲車的板車及輪車等多個批次，沿台9線與蘇花改機動。

由於先前「立即備戰操演」（6月）與「聯合防禦操演」（7月），已多次驗證戰甲車自力機動從花蓮至宜蘭的可行性，並取得相關耗損與時間參數；但考量實戰環境下車輛耗損、油料保存及路況變數，此次漢光實兵特別依據軍民支援協定，動員民間大型重型拖駁板車，執行戰甲車「上板」作業。透過與民間車輛協同運補，能大幅縮短戰力投射時間。

部隊於凌晨順利抵達宜蘭指定集結地後，由徵用的民間重型機具，罕見的採吊掛方式自板車上卸下M60A3戰車，周圍亦有防空系統對空待命，防止敵飛彈攻擊。完成卸載後，各連迅速機動至鄰近指定戰術位置。

這項跨區增援演練，模擬敵軍對北部陣地發動攻勢，負責北台灣防務的第三作戰區需兵力支援，負責花蓮一帶防務的第二作戰區聯兵營，接獲參謀本部命令後，迅速完成車輛綑綁與上板檢查，隨即在憲兵引導及公民營機構配合下安全北上，將主戰裝備送達指定交戰地帶；此外，為補防花蓮地區戰力空隙，另有其餘國軍部隊接替進駐。

此外，國軍漢光42號實兵演習參考美軍，首度實施「隨軍記者」驗證機制，與過往「媒體邀訪」不同，改由少數記者隨第一線部隊深入操演現地，實測戰時資訊發布效率與戰場傳播管理，建立SOP機制，驗證在不洩漏作戰部署的前提下，將國軍實況即時傳遞至國際社會，反制敵方認知作戰。