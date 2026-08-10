快訊

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到

聽新聞
0:00 / 0:00

明年軍費上看1.1兆 再創新高

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導
國軍「漢光42號演習」實兵演練。 中央社
國軍「漢光42號演習」實兵演練。 中央社

行政院會下周四將拍板明年度中央政府總預算案。據了解，國防預算賴清德總統所訂的ＧＤＰ百分之三目標邁進，在明年歲出整體擴張至三點六兆元情況下，國防預算規模將上看一點一兆元，占整體歲出近三分之一，再創歷史新高。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，明年國防公務預算比今年大幅增加超過一千五百億元，凸顯政府原先指平均每年四百億元的無人機經費若納入年度預算，將會排擠教育、社福等公共支出的說法站不住腳。

陳以信說，無人機既然是長期國防建軍計畫，本應該依國家財政能力及建軍期程，納入正常年度國防預算；若每年平均四百億元的無人機預算，政府歲入確實負擔得起，就沒有必要另編特別預算舉債支應。賴政府應該告訴國人為何年度預算還有空間，卻偏要用特別預算舉債，惡化財政紀律，「把無人機當提款機、刷卡換現金」？

因應美國總統川普要求盟友承擔更多自身國防責任，以及對台課徵關稅，賴總統去年宣示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到占ＧＤＰ百分之三以上。

據主計總處資料，民國一一五年度國防部主管歲出編列五六一四億元，加計特別預算、非營業特種基金等，規模達八○六○億元，再納入退輔會、海巡署預算，整體國防預算為九四九五億元，占ＧＤＰ百分之三點二。

據了解，明年度國防預算同樣採北大西洋公約組織標準計算，國防部公務預算將顯著上升，加計海巡署、退輔會相關預算、非營業特種基金及特別預算後，總體規模預期將首度破兆，上看一點一兆元，達成ＧＤＰ百分之三以上的政策目標。

知情人士分析，今年ＧＤＰ預測值已經上修至卅三點五兆元，以此為基礎，國防預算若要達到百分之三就必須破兆，考量明年經濟成長展望樂觀，明年度國防預算規模規畫突破一點一兆元，是達成政策目標的合理規畫。

至於特別預算部分，由於新式戰機採購與海空戰力提升計畫採購已於今年到期，明年度項目包括立法院已三讀通過的強化經濟社會韌性特別條例、保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，以及尚待審議的國防自主無人載具採購特別條例草案。

軍費 國防預算 預算 無人機 陳以信 賴清德

延伸閱讀

政院月底拍板總預算案 明年度國防預算將創新高上看1.1兆

116年度國防預算預期逾GDP3% 首度破兆達1.1兆元

國民黨：國防預算年增1500億 卻怕每年400億無人機預算排擠社福？

東亞軍備競賽？日2027財年防衛預算創新高 上看10兆日圓

相關新聞

雄風飛彈發射車部署澎湖 學者：強化反艦作戰能力

國軍於漢光42號實兵演習期間，首度公布海軍濱指部雄風反艦飛彈機動飛彈發射車在澎湖部署。學者分析，機動飛彈車強化澎湖的反艦作戰能力，也對中共的兩棲艦隊造成重大威脅，且將發射車部署在離島的規劃，與美軍作戰概念趨同。

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

城鎮韌性演習首納網路降速　卓揆指示季連成任應變中心指揮官

與國軍漢光演習同步舉行的「城鎮韌性演習」首納行動電話網路降速演練，今日下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。行政院長卓榮泰為此指示在台北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官。季說，首次辦理要先想過各種可能，會以民眾權益及公共服務不中斷為優先。

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

國軍漢光42號實兵一連10天實施，演習今天進入第6天，記者隨同二戰區聯兵營從花蓮跨區增援宜蘭，並納入蘭陽作戰分區序列，上午執行「要港防衛」演練，模擬敵已自蘭陽一帶的岸際登陸欲奪取港口，聯兵營則在港區聯外道路接戰，並出動M60A3戰車實施戰場壓制。

漢光演習今首演練行動網路降速 民進黨團：只是限制頻寬非斷網

漢光演習今演練「2026城鎮韌性演習」，首度納入行動電話網路降速演練，下午在中部縣市登場。對外界質疑是下午的演練是「斷網」，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今天澄清，那不叫做斷網，而是頻寬受到限制，並指中部地區的縣市政府都有收到相關說明和公文。

中部防空演習「網路降速」 盧秀燕：降速不是shutdown緊急電話可使用

台中市城鎮韌性（防空）演習今天下午2時30分至3時舉行，屆時將實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等演練，今年與往年不同之處，將首度辦理「行動網路降速」情境演練。台中市長盧秀燕提醒民眾，網路降速不是全部都「shutdown」（停擺），電話仍可正常使用，中市府會繼續提供服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。