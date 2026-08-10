外媒：網路降速演練 民眾反應冷淡

台灣本周首度模擬通訊設施遭空襲，先前向數百萬支手機發出演習預告，通知民眾行動網路將降速卅分鐘，藉此警示中國攻擊可能造成的斷網風險。不過，華爾街日報八日報導，面對這項罕見演練，不少民眾反應冷淡，政府或許還得把警報「拉得更響亮」。

台灣正值年度軍事演習，十日和十三日分別在中部和北部地區模擬通訊基礎設施遇襲，屆時行動網路服務將降速卅分鐘。同一時段的防空演習期間會進行人車管制，民眾本應該待在室內，仍可以正常使用Wi-Fi；至於平時並不仰賴行動網路的企業，可能根本感受不到降速影響。報導引述台灣官員表示，這項演習目標是鼓勵民眾找出替代的通訊方式。

華爾街日報說，在台北，許多民眾似乎不以為意，或者根本不知道有這一回事。四十二歲台北髮型師Tao Tao受訪說，「喔，會有演習嗎？我沒仔細看。我的工作不太需要用到網路」。

在電子公司任職的卅一歲男子Jack Chung說，「我其實不太懂，為什麼防空演習需要把網路關掉」，這對他影響不大，因為他在辦公室工作時使用Wi-Fi，半小時「反正也不算久」。

報導指出，中國除了以軍事攻擊威脅台灣，也採取較隱晦的手段，試圖引導台灣民眾向北京屈服。近年來，與中國有關船隻至少五度切斷台灣賴以連接網路的海底光纖電纜。

為降低海底電纜遭切斷後的斷網風險，台灣正加速建立衛星網路備援，一方面自行研發低軌衛星，首顆預計二○二八年發射；另一方面尋求國際合作，立法院近期也放寬外資持股限制，為SpaceX旗下Starlink進入台灣排除障礙。