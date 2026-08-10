城鎮韌性演習 網路降速…中部首登場

與國軍漢光四十二號演習同步舉行的「二○二六城鎮韌性演習」，今年首度納入行動電話網路降速演練。今天下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施；十三日（周四）下午將在北部縣市實施。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提醒，因應降速演練，民眾如有重要上網需求，建議提前或延後辦理，並預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，避免影響權益。

行政院發言人李慧芝透過臉書影片說明，網路降速演練是為驗證政府在極端情境下，政府如何確保救災及重要服務不中斷，政府各部會已做好準備參與演練。她也再度強調，「降速」不是「斷網」。

苗中彰投雲嘉等地演練

城鎮韌性演習全國分五區（北、中、南、東、外島）實施，其中，北部與中部搭配進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為十日十四時卅分至十五時，區域包括苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義；北部地區為十三日，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹，時間亦為十四時卅分至十五時。依據先前ＮＣＣ說明，兩次降速演練估計全台受影響人口約一千七百萬。

漢光四十二號演習昨天進入第五天，中部第五作戰區的M109A2自走砲，依據火協中心與前進觀測單位的指令，對灘頭登陸的敵軍模擬發砲射擊。圖／國防部提供

緊急電話、固網不影響

ＮＣＣ表示，演練為降低行動網路速度，手機語音通話與簡訊，均可正常使用，一一○、一一九等緊急電話或災防告警細胞廣播訊息接收，均不受影響。另外，此次降速測試僅限行動電話，固網不受影響。不過，ＮＣＣ也提醒，民眾於演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本，各行業應預先規畫因應措施。若有重要上網需求，應提前或延後辦理，預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以免影響自身權益。

李慧芝具體提出三項提醒：第一是如果購買台鐵或高鐵的火車票，建議提早領實體票，不會耽誤行程；第二是卡片現金最方便，支付免連線；第三是連線Wi-Fi，線上交易不中斷。演練期間若有通話需求，可撥打市話跟發文字簡訊。

桃園國際機場公司提醒，十三日北部演習期間，航班起降及機場捷運維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，行動數據網路速度也將明顯降低，呼籲搭機旅客及接送機民眾提早抵達機場，以免影響行程。

銀行業者提醒，民眾若在演習期間透過行動網路使用網路銀行等數位服務，可能發生連線緩慢、交易逾時等情形，建議提前完成重要交易，或於演習期間改用固網操作。業者則提醒民眾，若演習期間遇到網路不穩，請避免重複操作交易，並至網路銀行或行動銀行App交易明細頁確認交易結果、留存相關紀錄。