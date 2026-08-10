快訊

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到

聽新聞
0:00 / 0:00

城鎮韌性演習 網路降速…中部首登場

聯合報／ 記者程嘉文黃婉婷賴昭穎／台北報導
憲兵部隊昨天凌晨在台北捷運進行地下化機動移防與前進補給演練。記者葉信菉／攝影
憲兵部隊昨天凌晨在台北捷運進行地下化機動移防與前進補給演練。記者葉信菉／攝影

與國軍漢光四十二號演習同步舉行的「二○二六城鎮韌性演習」，今年首度納入行動電話網路降速演練。今天下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施；十三日（周四）下午將在北部縣市實施。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提醒，因應降速演練，民眾如有重要上網需求，建議提前或延後辦理，並預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，避免影響權益。

行政院發言人李慧芝透過臉書影片說明，網路降速演練是為驗證政府在極端情境下，政府如何確保救災及重要服務不中斷，政府各部會已做好準備參與演練。她也再度強調，「降速」不是「斷網」。

苗中彰投雲嘉等地演練

城鎮韌性演習全國分五區（北、中、南、東、外島）實施，其中，北部與中部搭配進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為十日十四時卅分至十五時，區域包括苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義；北部地區為十三日，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹，時間亦為十四時卅分至十五時。依據先前ＮＣＣ說明，兩次降速演練估計全台受影響人口約一千七百萬。

漢光四十二號演習昨天進入第五天，中部第五作戰區的M109A2自走砲，依據火協中心與前進觀測單位的指令，對灘頭登陸的敵軍模擬發砲射擊。圖／國防部提供
漢光四十二號演習昨天進入第五天，中部第五作戰區的M109A2自走砲，依據火協中心與前進觀測單位的指令，對灘頭登陸的敵軍模擬發砲射擊。圖／國防部提供

緊急電話、固網不影響

ＮＣＣ表示，演練為降低行動網路速度，手機語音通話與簡訊，均可正常使用，一一○、一一九等緊急電話或災防告警細胞廣播訊息接收，均不受影響。另外，此次降速測試僅限行動電話，固網不受影響。不過，ＮＣＣ也提醒，民眾於演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本，各行業應預先規畫因應措施。若有重要上網需求，應提前或延後辦理，預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以免影響自身權益。

李慧芝具體提出三項提醒：第一是如果購買台鐵或高鐵的火車票，建議提早領實體票，不會耽誤行程；第二是卡片現金最方便，支付免連線；第三是連線Wi-Fi，線上交易不中斷。演練期間若有通話需求，可撥打市話跟發文字簡訊。

桃園國際機場公司提醒，十三日北部演習期間，航班起降及機場捷運維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，行動數據網路速度也將明顯降低，呼籲搭機旅客及接送機民眾提早抵達機場，以免影響行程。

銀行業者提醒，民眾若在演習期間透過行動網路使用網路銀行等數位服務，可能發生連線緩慢、交易逾時等情形，建議提前完成重要交易，或於演習期間改用固網操作。業者則提醒民眾，若演習期間遇到網路不穩，請避免重複操作交易，並至網路銀行或行動銀行App交易明細頁確認交易結果、留存相關紀錄。

漢光演習 城鎮韌性演習 演習 網路

延伸閱讀

中部地區10日演練行動網路降速 NCC籲提前準備

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

斷網演習明登場！美媒直擊台灣人這反應 嘆警報不夠大聲

城鎮韌性防空演習今登場 張惇涵讚屏東發揮整體救災量能

相關新聞

雄風飛彈發射車部署澎湖 學者：強化反艦作戰能力

國軍於漢光42號實兵演習期間，首度公布海軍濱指部雄風反艦飛彈機動飛彈發射車在澎湖部署。學者分析，機動飛彈車強化澎湖的反艦作戰能力，也對中共的兩棲艦隊造成重大威脅，且將發射車部署在離島的規劃，與美軍作戰概念趨同。

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

紐約時報報導，受到烏克蘭戰場經驗啟發，台灣正加速打造無人機、無人攻擊艇及反無人機能力，希望把美軍所稱的「地獄景象」（hellscape）戰略落實到台海防衛。一旦中國發動兩棲攻擊，台灣將利用大量無人機、飛彈及火砲偵察並打擊逼近的共軍，讓登陸行動付出極高代價，進而達到嚇阻效果。

城鎮韌性演習首納網路降速　卓揆指示季連成任應變中心指揮官

與國軍漢光演習同步舉行的「城鎮韌性演習」首納行動電話網路降速演練，今日下午將先在中部地區縣市，搭配防空避難一起實施。行政院長卓榮泰為此指示在台北車站聯合防災中心啟動跨部會應變中心，由行政院政務委員季連成擔任指揮官。季說，首次辦理要先想過各種可能，會以民眾權益及公共服務不中斷為優先。

漢光演習第6天 聯兵營宜蘭執行要港防護演練

國軍漢光42號實兵一連10天實施，演習今天進入第6天，記者隨同二戰區聯兵營從花蓮跨區增援宜蘭，並納入蘭陽作戰分區序列，上午執行「要港防衛」演練，模擬敵已自蘭陽一帶的岸際登陸欲奪取港口，聯兵營則在港區聯外道路接戰，並出動M60A3戰車實施戰場壓制。

漢光演習今首演練行動網路降速 民進黨團：只是限制頻寬非斷網

漢光演習今演練「2026城鎮韌性演習」，首度納入行動電話網路降速演練，下午在中部縣市登場。對外界質疑是下午的演練是「斷網」，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今天澄清，那不叫做斷網，而是頻寬受到限制，並指中部地區的縣市政府都有收到相關說明和公文。

中部防空演習「網路降速」 盧秀燕：降速不是shutdown緊急電話可使用

台中市城鎮韌性（防空）演習今天下午2時30分至3時舉行，屆時將實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等演練，今年與往年不同之處，將首度辦理「行動網路降速」情境演練。台中市長盧秀燕提醒民眾，網路降速不是全部都「shutdown」（停擺），電話仍可正常使用，中市府會繼續提供服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。