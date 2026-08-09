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漢光演習大秀新裝備 海馬士火箭雨中迅速移防

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
漢光42號演習在風雨中進行，陸軍58砲指部M142海馬士火箭發射車奉命快速機動，實施跨區火力打擊。圖／國防部青年日報
漢光42號演習在風雨中進行，陸軍58砲指部M142海馬士火箭發射車奉命快速機動，實施跨區火力打擊。圖／國防部青年日報

漢光演習第五天，陸軍第十軍團（中部第五作戰區）所屬58砲指部，今天執行「跨區增援」科目演練。M142海馬士多管火箭發射車，依作戰進程機動前往各戰術位置隱蔽，並透過戰場經營與指管通聯驗證，持續強化打擊效能。

第五作戰區表示，接獲作戰區火協命令後，指管車立刻指派火箭砲兵實施跨區火力增援。官兵於風雨中，在最短時間內從隱藏點抵達射擊位置，並升起發射架，在接收目標參數後，模擬對敵方位置發射火箭攻擊，並於完成射擊後立刻轉換陣地，有效發揮高機動性與遠程精準打擊特性。

南部第四作戰區（第八軍團）今日則進行「大量傷患前接後送」及「敵火間隙裝備緊急搶修」等課目，依作戰想定模擬部隊遭敵火力攻擊，造成大量人員傷損。官兵依序完成戰場初級救護、檢傷分類、傷患穩定處置及前接後送作業，驗證戰場救護流程及醫療後送機制。同時演練裝備在敵火攻擊下受損，保修官兵利用間隙迅速投入緊急搶修，依程序完成故障研判、料件更換及性能測試，在有限時間內恢復裝備妥善。

漢光42號演習，陸軍八軍團（第四作戰區）演練傷患後送。圖／軍聞社
漢光42號演習，陸軍八軍團（第四作戰區）演練傷患後送。圖／軍聞社

漢光42號演習在風雨中進行，陸軍58砲指部M142<a href='/search/tagging/2/海馬士火箭' rel='海馬士火箭' data-rel='/2/250269' class='tag'><strong>海馬士火箭</strong></a>發射車奉命快速機動，實施跨區火力打擊。圖／國防部青年日報
漢光42號演習在風雨中進行，陸軍58砲指部M142海馬士火箭發射車奉命快速機動，實施跨區火力打擊。圖／國防部青年日報

漢光演習 海馬士火箭 海馬士

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