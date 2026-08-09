漢光演習徵用民車運砲彈半途掉落 所幸無恙

陸軍後勤指揮部表示，所屬第五地區支援指揮部彈藥庫，今（9）日下午14時執行演習彈藥運補作業，期間委託民用大貨車載運8吋榴彈，行經省道台13線苗栗造橋路段下坡連續彎道，疑因繫固帶快解鎖鬆脫，導致部分彈藥滑落路面。單位迅速完成安全處置與吊運，續行運送任務；現場人、裝、車均無損傷。

陸勤部主任王信為少將指出，委商運輸彈藥為演習驗證一環，本次事故肇生凸顯委商作業仍有精進之處，納入演習結束後檢討要項，以周延強化彈藥委商運送行車安全及裝載捆紮程序。

砲彈裝藥的成分主要為TNT（三硝基甲苯），自19世紀末發明以來，至今是軍事與工業領域最常用的炸藥，也是科學界用來衡量爆炸能量的標準當量單位。TNT具有相當高的鈍性，一般撞擊或槍擊無法令其爆炸：即使丟入火中也只會燃燒，美軍在越戰期間，還曾有將其當成燃料的案例。正常情況下，TNT必須由雷管引爆，砲彈在發射前，才會在彈鼻裝上具有雷管的引信。此次砲彈從行駛中車輛掉落地面卻安然無恙，也是對TNT安全性的再一次證明。