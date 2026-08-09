驚！軍方演習途中台13苗栗路段滾落48顆砲彈 幸未填充火藥

軍方演習一輛載運砲彈的鷗翼車今天下午途經苗栗縣造橋鄉路段，疑因轉彎重心不穩，車內48顆砲彈滾落路面及邊溝，還好沒有填充火藥有驚無險，現場軍方人員表示會統一對外說明。

台13線18.5公里苗栗縣造橋鄉北上路段，一輛鷗翼車今天下午2點半左右在轉彎處，車內載運的砲彈滾落，軍方及警方據報到場，管制交通搬運砲彈，下午4點半排除，恢復正常交通，現場軍方不願透露相關內容，表示會統一對外說明。

據了解，軍方演習車內載運60顆8吋榴彈砲，疑似轉彎時重心不穩，48顆滾落車外，砲彈並沒有裝填火藥，動用堆高機搬運上車載離，砲彈散落公路地面及邊溝，也引起用路人側目。

陸軍後勤指揮部回應，所屬第五地區支援指揮部彈藥庫，今下午2時執行演習彈藥運補作業，期間委託民用大貨車載運8吋榴彈，行經台13線下坡連續彎道路段時，疑因繫固帶快解鎖鬆脫，導致部分彈藥滑落路面；單位迅速完成安全處置與吊運，續行運送任務；現場人、裝、車均無損傷。

陸勤部指出，委商運輸彈藥為演習驗證一環，此次事故肇生凸顯委商作業仍有精進之處，納入演習結束後檢討要項，以周延強化彈藥委商運送行車安全及裝載捆紮程序。

軍方演習一輛載運砲彈的鷗翼車今天下午途經苗栗縣造橋鄉路段，疑因轉彎重心不穩，車內48顆砲彈滾落路面及邊溝，還好沒有填充火藥有驚無險。圖／民眾提供

軍方演習一輛載運砲彈的鷗翼車今天下午途經苗栗縣造橋鄉路段，疑因轉彎重心不穩，車內48顆砲彈滾落路面及邊溝，還好沒有填充火藥有驚無險。圖／民眾提供