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TAK手機接頭盔戰鬥攝影機 漢光驗證前線影像即時回傳

聯合報／ 記者徐宇威／第五作戰區隨軍採訪即時報導
第五作戰區本次漢光演習首次驗證戰鬥單兵運用戰鬥攝影機連結TAK手機進行即時戰場戰鬥影像回傳。記者徐宇威／攝影
第五作戰區本次漢光演習首次驗證戰鬥單兵運用戰鬥攝影機連結TAK手機進行即時戰場戰鬥影像回傳。記者徐宇威／攝影

漢光42號演習進入縱深防禦階段，預計將進入多批地面小部隊戰鬥，第五作戰區此次也將單兵戰場即時影像傳輸首度納入驗證科目，機步戰鬥人員運用TAK(部隊覺知應用套件)手機連接頭盔戰鬥攝影機，將第一人稱視角(POV)取得的前線戰場影像即時回傳，強化指揮端對戰場狀況的掌握。

本次驗證戰鬥人員在全副武裝下，頭盔裝設戰鬥攝影機，並與身上攜行的TAK手機連接。單兵執行戰術行動時，可透過頭盔攝影機取得第一視角影像，再經由TAK系統進行即時影像傳輸，讓前線戰鬥人員除傳遞位置及戰況資訊，也能進一步提供即時戰場圖像。

相較過去主要透過無線電進行戰況回報，此次驗證進一步將單兵第一視角影像納入戰場資訊傳遞。第一線戰鬥人員除了是作戰單位，也能成為戰場資訊蒐集節點，將現場所見的戰場實況快速傳回指揮端。

第五作戰區藉由此次漢光演習實際驗證TAK手機與單兵戰鬥裝備整合運用，測試前線戰鬥影像即時回傳能力，作為指揮人員掌握戰場態勢及後續指揮判斷的資訊來源之一。

漢光 手機 演習

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