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中部地區10日演練行動網路降速 NCC籲提前準備
2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，10日中部地區、13日北部地區實施。國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，演練期間民眾如有重要上網需求，建議提前或延後辦理，並預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，避免影響自身權益。
2026年城鎮韌性演習期間，將會有行動網路降速演練，中部地區演練時間為10日下午2時30分至3時，區域包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部地區為13日下午2時30分至3時，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。
NCC說明，演練為降低行動網路速度，而語音通話（包含110與119緊急電話）、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）訊息接收均可正常使用。
NCC提醒，民眾於演練期間應減少非必要上網、勿用手機處理重要工作，建議使用固定網路；若有重要上網需求，應提前或延後辦理，預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以避免影響自身權益。
NCC表示，民眾於演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本，各行各業也應預先規劃因應措施。演練中，可檢視重要資訊是否能離線使用、確認與外界聯繫方式，以及預先規劃措施的可行性。演練後，民眾的手機若無法正常上網，可將飛航模式開啟再關閉，或重新開機，以恢復正常連線。
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