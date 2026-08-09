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政院月底拍板總預算案 明年度國防預算將創新高上看1.1兆

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
明年度國防預算預計破1兆元。聯合報系資料照
明年度國防預算預計破1兆元。聯合報系資料照

政院會預計8月20日拍板明年度中央政府總預算案，據了解，國防預算朝賴清德總統所訂的GDP3%目標邁進，在明年歲出整體擴張3.6兆元的情況下，國防預算規模可望突破1.1兆元，占整體歲出近1/3，再創歷史新高。

因應美國總統川普要求盟友更多承擔自身國防責任，以及對台課徵關稅，賴清德總統去年在國安高層會議上宣示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上。

去年起，政府編列國防預算，計算方式改採北大西洋公約組織標準，含括國防部主管預算、海巡署預算及輔導會退除役官兵退休給付；根據主計總處資料，115年度國防部主管歲出編列5614億元，加計特別預算、非營業特種基金等，規模達8060億元，再納入退輔會、海巡署預算，整體國防預算為9495億元，占GDP3.32％。

據了解，116年度國防預算同樣採北大西洋公約組織標準計算，國防部公務預算將顯著上升，納入海巡署、退輔會相關預算、非營業特種基金及特別預算後，總體規模預期將首度突破1兆元大關，上看1.1兆元，達成GDP3%以上的政策目標。

知情人士分析，主計總處5月底大幅調高今年經濟展望，今年GDP預測值已上修至33.5兆元，若以此為基礎基礎，國防預算若要達3％就必須破兆，考量明年經濟成長展望樂觀，GDP預期將更高，明年度國防預算規模規畫突破1.1兆元，是達成政策目標的合理規劃。

至於特別預算部分，由於新式戰機採購與海空戰力提升計畫採購已於今年到期，明年度項目包括立法院已三讀通過的「強化經濟社會韌性特別條例」、「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，以及尚待立法院審議的「國防自主無人載具採購特別條例」草案。

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