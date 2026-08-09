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美退將：台灣韌性挑戰超越國內範疇 須強化美日合作

中央社／ 記者楊堯茹台北9日電

日本戰略研究論壇與福和會舉行首次台日美政經模擬推演，參與的美國退役海軍少將蒙哥馬利今天於記者會表示，各國應事前規劃互通性，確保溝通順、制定計畫，尤其是確保海上安全航行；台灣社會韌性所面臨挑戰已超越國內範疇，須和美日盟友緊密合作。

日本戰略研究論壇與福和會今天舉行「民主之盾：台日美三邊合作機制倡議第一次政經模擬推演」記者會，這次一天半的政經模擬推演聚焦全社會防衛韌性，包括能源、人道救援、運輸交通、醫療及因應認知作戰，包括台日國會議員、總統府全社會防衛韌性委員會委員及各界專家、學者等參與。

出席的蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，此次推演重要性不在部隊運用，而是各種想定與需求的事前準備，再由政府各部門共同建構互通性，讓彼此在危機時能溝通順暢並制定計畫。

蒙哥馬利強調，受脅迫地區在運送食物或水等物資時，海上部隊最為重要，也有接近95%貿易是經由海運，因此維持安全航行的能力至關重要，包括引導商船、提供救援，這通常是由海岸警衛隊或海軍負責，事前規劃跨國互通性在推演中引起熱烈討論。

蒙哥馬利也提到，總統賴清德及其行政團隊在建構社會韌性方面表現卓越，致力確保在遭受可能的能源、通訊或金融危機時，台灣仍能維持運作，民間社會也能應對其他干擾。台灣社會韌性所面臨挑戰已超越國內範疇，必須和夥伴、美日盟友緊密合作。

美國空軍退役軍官吉耐獅（Guermantes Lailari）則說，在國際間建立社會各層面的連結至關重要，讓各國在人為災害或自然災害時，能立即向外求助且對方也瞭解情況、提供協助。此連結的推動必須有連續性，超越政府或立法機關的民意變遷，持續保持對話。

日本眾議員長島昭久認為，日本國會議員長期推動國會交流，試圖彌補政府間溝通管道的不足，希望互動不僅止於友好氣氛上。在可能突發情況發生時，日本、美國與台灣在援助時間點的共識達成較困難，因此這種民間對話機制至關重要。

長島昭久提到，資訊戰讓社會陷入混亂且日夜不斷，日本與美國同樣受到此類挑戰，台灣在這方面能提供許多經驗，而日本則是在能源儲備、供應鏈多元化上稍微進步一些。

日本眾議員神田潤一指出，日台任何一方陷入困境，都可能面對嚴峻局面，此類對話的面對面溝通，讓各項課題逐漸浮現；日本眾議員鹿嶋祐介也點到，此次推演凸顯資訊共享重要性。

前日本海上自衛隊幕僚長武居智久則說，這次推演沒有劇本想定，每位參與者都是自行設定獨立情境、展開討論，其中的事前準備、日美台如何達成有效溝通都非常重要，希望與會者將討論內容帶回國作為檢討素材。

退將 韌性 美日

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