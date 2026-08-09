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116年度國防預算預期逾GDP3% 首度破兆達1.1兆元

中央社／ 台北9日電

行政院院會20日將討論116年度中央政府總預算案。知情人士今天表示，116年度國防預算同樣採北約標準，預期將突破GDP3%，整體達新台幣約1.1兆元，將是國防預算首度突破1兆元。

總統賴清德上任後重申推動國防改革，落實全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP（國內生產毛額）3%以上目標，提升台灣自我防衛能力。

回顧行政院會去年通過的115年度國防預算，國防部主管部分編列5614億元，再加計特別預算、非營業特種基金等，規模達8060億元；另參酌北大西洋公約組織標準，納列輔導會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元等，使國防預算共達9495億元，當時估計占GDP的3.32%。

知情人士今天表示，明年度國防預算也採北約標準，其中國防部主管部分將比今年度編列5614億元更多，另再納入特別預算、非營業特種基金、退撫會、海巡署等預算，整體國防預算將突破1.1兆元。

特別預算方面，知情人士指出，共有3個項目，包括為期近3年、執行至民國116年底的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，以及為期近8年、執行至122年底的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，這2項都已經立法院三讀通過。

知情人士說，另還有行政院今年6月送出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計至120年底前編列經費上限2100億元，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等；但尚未經立法院審議通過。

針對明年度國防預算是否會超過GDP3%，知情人士指出，預期明年度國防預算一定會超過GDP3%，不過具體為多少，仍要視行政院主計總處8月中旬發布的明年度GDP預測才能確定。

據了解，受惠經濟成長與AI需求爆發，明年度總預算歲入至少3.8兆元、歲出約3.6兆元，雙創歷史新高，且債務還本約2000億元、不用舉債；另包括國防、社福、公共建設、科技研究等支出都將增加。實際詳細數據仍待行政院院會定案。

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