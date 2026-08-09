總統赴桃園視導漢光演習 頒加菜金慰勉官兵辛勞

漢光42號演習持續進行，第五作戰區所屬部隊投入FPV無人機執行戰場偵搜任務。無人機小組採5人編組，以交互掩護方式向預定區域前進，完成組裝及飛行整備後升空，透過第一人稱視角搜索、辨識戰場殘存目標，掌握即時戰場情資，並支援後續打擊與地面部隊作戰。

2026-08-09 17:40