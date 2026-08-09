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總統赴桃園視導漢光演習 頒加菜金慰勉官兵辛勞
總統賴清德今天前往桃園視導「漢光42號演習－要域火殲」，瞭解「桃中作戰分區」火力整體運用及「要域火殲」執行規劃，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。
國軍漢光42號實兵演習5日至14日，一連實施10天9夜。總統府今天發布新聞稿指出，賴總統上午前往桃園視導「漢光42號演習－要域火殲」，實地了解守備地區實兵演練情形。
賴總統抵達後，首先於觀景平台聽取戰場簡報，瞭解「桃中作戰分區」火力整體運用及「要域火殲」執行規劃。隨後至防空陣地，視導21砲指部防空營復仇者飛彈部隊，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。
國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮詢委員劉得金、副秘書長李問、陸軍司令呂坤修、第三作戰區指揮官連志威等人都出席行程。
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