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影／白海豚颱風挾豪雨 M109自走砲雨中火力支援

聯合報／ 記者 徐宇威／第五作戰區隨軍採訪即時報導
第五作戰區M109A2自走砲進行陣地轉換。記者徐宇威／攝影
第五作戰區M109A2自走砲進行陣地轉換。記者徐宇威／攝影

受到白海豚颱風影響，中部地區9日上午持續降下大雨，不過漢光42號演習仍持續推進，今日進入「要域火殲」階段。第五作戰區所屬部隊依指揮所狀況引導，命令部署在中部山區隱蔽處的M109自走砲，進行砲陣地模擬射擊及機動轉進，提供地面部隊火力支援。

依演練想定，砲兵部隊接獲火力要求後，由前進觀測組在灘岸發現登陸敵軍，隨即回傳目標位置及觀測狀況，並向射擊指揮所提出火力要求。射擊指揮所完成目標位置轉換及射擊參數計算後，下達砲班實施模擬射擊。

模擬射彈落地後，前觀組依彈著位置進行修正，完成校射後，再由砲兵部隊實施效力射擊，對目標形成火力打擊。確認目標遭摧毀後，部隊隨即停止射擊，並依後續命令轉移至預備陣地。

現場雨勢一度明顯增強，M109砲班官兵仍持續完成戰備整備及砲操，隨後依令機動轉進。演練藉此驗證部隊從目標發現、火力協調、射擊修正，到完成射擊後迅速轉移陣地的整體作戰能力，以及在惡劣天候下持續執行火力支援任務的能力。

白海豚颱風 豪雨 漢光演習

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