聽新聞
0:00 / 0:00
影／白海豚颱風挾豪雨 M109自走砲雨中火力支援
受到白海豚颱風影響，中部地區9日上午持續降下大雨，不過漢光42號演習仍持續推進，今日進入「要域火殲」階段。第五作戰區所屬部隊依指揮所狀況引導，命令部署在中部山區隱蔽處的M109自走砲，進行砲陣地模擬射擊及機動轉進，提供地面部隊火力支援。
依演練想定，砲兵部隊接獲火力要求後，由前進觀測組在灘岸發現登陸敵軍，隨即回傳目標位置及觀測狀況，並向射擊指揮所提出火力要求。射擊指揮所完成目標位置轉換及射擊參數計算後，下達砲班實施模擬射擊。
模擬射彈落地後，前觀組依彈著位置進行修正，完成校射後，再由砲兵部隊實施效力射擊，對目標形成火力打擊。確認目標遭摧毀後，部隊隨即停止射擊，並依後續命令轉移至預備陣地。
現場雨勢一度明顯增強，M109砲班官兵仍持續完成戰備整備及砲操，隨後依令機動轉進。演練藉此驗證部隊從目標發現、火力協調、射擊修正，到完成射擊後迅速轉移陣地的整體作戰能力，以及在惡劣天候下持續執行火力支援任務的能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。