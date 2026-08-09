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漢光首驗證隨軍記者 學者：媒體受指管、軍方尊重報導

中央社／ 台北9日電

國軍漢光42號實兵首度驗證「隨軍記者」機制。國防院學者蘇紫雲指出，隨軍採訪核心是「行動安全」，記者未參與可享完全報導自由，一旦隨軍就須接受部隊集體指揮管制，確保戰場防護與軍事安全；若新聞內容不涉作戰安全及機密，軍方也應絕對尊重記者立場。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，國軍參考美軍作法，首度引進「隨軍記者」驗證機制；異於傳統的「媒體邀訪」，「隨軍」是採在實兵演練期間，擇定少數媒體記者跟隨一線部隊深入操演現地，實測軍方在戰時的資訊發布效率與戰場傳播管理。

軍方指出，「隨軍記者」是希望藉此汲取相關建議，以利建立後續標準作業程序（SOP），驗證在不洩漏作戰部署、機密等前提下，民間媒體如何在第一時間將國軍實況傳遞至國際社會，反制敵方認知作戰與假訊息宣傳。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲受訪表示，隨軍採訪是軍隊與媒體建立夥伴關係的體現，就憲法層面看，隨軍採訪某種程度上屬於「憲法原則之外的例外」，亦即，軍方必須在作戰隱匿與機密保護，跟憲法保障的出版與言論自由之間，取得動態平衡。

國際實務經驗方面，蘇紫雲指出，美軍與北約早已發展出成熟的隨軍採訪機制，核心精神即為「行動安全」（OPSEC），目的在於防止敵對勢力透過媒體報導，掌握部隊精確位置或關鍵機敏資訊。

為此，蘇紫雲說明，美軍與北約的具體作法主要有4大部分。第一是「事前源頭管理」，軍方在記者進入軍事場域前，會先行遮蔽戰術螢幕、文件與裝備細節，以大幅降低機敏資訊遭拍攝外洩的機率。

第二是「訂定明確的基本規則」（ground rules），蘇紫雲以2026年環太平洋軍演（RIMPAC）為例表示，獲邀上艦採訪的媒體均須先行過濾，並簽署包含採訪場域、過程與資訊露出的規範合約，提供媒體清晰的遵循標準。

蘇紫雲指出，第三是「要求配合集體指揮管制」，記者若未參與軍事行動，可享有完全的報導自由；但如果選擇「參與隨軍」，就必須接受軍隊的集體指揮管制，這就像媒體採訪台積電等科技公司一樣，都必須遵守營業秘密規範，本質是為了保護軍方與記者本身的生命安全。

第四是「絕對尊重記者立場」。蘇紫雲說，依據美國國防部與北約公共關係手冊，現場新聞公關參謀（PA staff）僅能將檢視採訪素材視為「最後手段」，唯有在發現未遮蔽敏感資訊時、方可要求檢視，且僅限於刪減機密技術訊息，絕對嚴禁更動記者的報導內容或批判立場。

蘇紫雲強調，驗證隨軍採訪制度象徵國軍思維的跨越，盼透過與媒體實際合作，進而促進跨組織文化的「相互操作性」；由於這是國軍首次實施隨軍記者制度，後續若能持續參考國際規範作滾動式修正，定能逐步建立兼顧國防安全與新聞自由的制度環境。

漢光 報導 蘇紫雲

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